Cosplayers, coleccionistas y más fans de "Game of Thrones" peruanos se preparan para el estreno de la última temporada de la serie. | Fuente: Juego de Tronos Club

En el 2011 nos sumergíamos en un mundo de largos inviernos y en el que el rey mandaba desde su Trono de Hierro. Términos como khaleesi y ‘valar morghulis’ empezaron a formar parte de la conversación. ¿Quién imaginaría que una serie fantástica rompería todos los récords: sumando millones de televidentes y convirtiéndose en la más cara de la historia? “Game of Thrones” marcó un hito en la televisión y este 14 de abril empieza a despedirse con el lanzamiento de su octava y última temporada.



A una semana del estreno, los fans peruanos se van preparando para la ocasión. Cosplayers, coleccionistas, aficionados al combate moderno con espadas y expertos en la saga escrita por George R.R. Martin forman parte de una comunidad unida, heterogénea y con gran pasión por la serie.



Estreno "Game of Thrones" estrenará su última temporada el domingo 14 de abril, a las 8 p.m., por el canal HBO.



LA LARGA ESPERA



“La espera ha sido larga”, admite Miguel Torres a propósito de la pausa de dos años entre la séptima y octava temporada de “Game of Thrones”. En ese tiempo, él ha visto crecer el número de fans tanto del drama de HBO como de la saga literaria. Personas que aún no conocían la serie (aún existen) se pusieron al día y otros se convirtieron en lectores ansiosos por el lanzamiento del sexto libro de Martin (aún sin terminar y sin fecha de publicación).



Por su parte, Torres ─marketero digital, a cargo de Juego de Tronos Club (con más de 720 mil seguidores en Facebook) y organizador de Westeros Fest─ ha tenido tiempo para hacer hasta dos maratones del drama (toma alrededor de 67 horas), repasar algunas partes de los libros y revisar posibles teorías del final.



¿Qué cree que sucederá al final? “Al escritor le encanta matar gente y sorprender con sus quiebres. El final esperamos que sea doloroso, triste”, dice soltando una pequeña risa. Cree que quedarán sobrevivientes para rehacer la vida en Westeros aunque ya no existirán las monarquías sino que se buscará una nueva forma de gobierno.



Miguel Torres da detalles sobre el festival Westeros Perú. | Fuente: RPP Noticias

“NUNCA OLVIDES QUIÉN ERES…”



Omar Milla se imagina algo diferente: el renacer de las casas Stark, Lannister, Targaryen y las demás en una sola; sin peleas por un Trono de Hierro. Sea como acabe, le gustaría que si Tyrion Lannister (personaje que ha caracterizado con éxito por tres años) llega a morir lo haga de forma honorable. “Sea como termine Tyrion me gustaría escenificarlo para el final de temporada”, adelanta.



Él cuenta con cinco trajes distintos del Lannister más querido (interpretado en el drama por Peter Dinklage) y, gracias a su caracterización, llegó este año a París (Francia) para participar en una obra de teatro de “Game of Thrones”. Como cosplayer, participará en el Westeros Fest con una escenificación sorpresa. “Quiero mostrar mi desarrollo en estos tres años y hacerles honor tanto a la comunidad como a los fans”, comenta.



Cuando empezó a ver la ficción sintió empatía por todos los personajes, pero el de Tyrion Lannister siempre destacó. “Me siento un poco identificado por los sucesos que pasa en la serie, similares a los que solemos pasar la gente pequeña. Mientras va demostrando su valentía, sus estrategias y desarrollándose en la serie crece más mi fanatismo”, cuenta. De llegar a conocer a Peter Dinklage le diría que gracias a él he aprendido a ver el mundo de otra forma y, por supuesto, le gustaría beber una copa de vino juntos.



Omar Milla cuenta con cinco trajes distintos para hacer el cosplay de Tyrion Lannister. Este año, viajó a París para ser parte de una obra sobre "Game of Thrones". | Fuente: Instagram

“Sea como termine Tyrion me gustaría escenificarlo para el final de temporada”, adelanta Omar. | Fuente: Instagram

EL COLECCIONISTA



En Hollyfood puedes comer y, al terminar, tomarte una foto con una espada de acero valyrio. (En realidad es de acero damasco, pero hagamos de cuenta). Jorge Fano decidió colocar su colección de “Game of Thrones” (alrededor de 80 objetos) en el restaurante para que todos puedan disfrutarla. Encontramos a Longclaw (la espada de Jon Snow) y el arakh de Khal Drogo; así como figuras de los personajes.



Jorge comenzó su colección hace cinco años, en una ocasión casi tuvo que dejar sus compras en el aeropuerto (no las querían dejar pasar por las dimensiones), ha gastado hasta US$ 1.500 en una espada y el siguiente coleccionable que le llegará es una réplica de la lanza que usó Oberyn Martell contra la Montaña. En un futuro desea ser el mayor coleccionista de “Game of Thrones”.

Jorge Fano decidió colocar su colección de objetos sobre "Game of Thrones" en su restaunte Hollyfood. En la pared se muestran réplicas de las armas que aparecen en la serie. | Fuente: Hollyfood

Jorge Fano tiene alrededor de 80 objetos relacionados a "Game of Thrones". | Fuente: Hollywood

CHOQUE DE ESPADAS



¿Quién no ha soñado con participar en un duelo con espadas? Entre cosplayers y coleccionistas, destacan los aficionados al Modern Sword Fighting o Combate Moderno con Espada. Cuando empezó la serie ─y casi se produjo el combate entre los hermanos Clegane─ también arrancó el interés por el softcombat (deporte en el que se emplean armas acolchadas), Juan Manuel Espinoza recuerda que él y otros amigos se ponían trajes de cartón o espuma y se golpeaban con flotador tipo tallarín por diversión.



Se fueron tecnificando, viajaron a otros países para aprender y, este año, llegaron al primer torneo mundial en Bielorrusia ganando a dos países. “Para muchos en Perú, tener la fantasía de pelear con esas armas ha sido tema muy picante […] Cuando hemos visto la serie, vivíamos todos los detalles de las peleas”, agrega el presidente de la Asociación de Modern Sword Fighting.



El Modern Sword Fighting es un arte marcial de contacto (hay impactos en la cabeza y extremidades) en el que los deportistas representan batallas y practican con equipo seguros (no metal). El instructor Franco Portocarrero recalca que este es un deporte que no discrimina a ningún el sexo; solo requiere se esfuerza. “Cada round dura 1 minuto 30 segundos. Pasa bastante lento para quien está detrás de la espada y el escudo”, explica.



Al igual que el invierno, el final de “Game of Thrones” también se acerca. ¿Cómo sobrevivir a un mundo sin lobos huargo ni dragones? Sus fans miran con esperanzas a la primera precuela confirmada (aún sin nombre) y confían que se desarrollarán más spin off inspirados en el extenso universo de George R.R. Martin. Esperamos más intrigas, sacrificios, héroes imperfectos y, claro, dragones. Dracarys.



FanFest - Westeros Perú Reunión para todos los fans de "Game of Thrones" que contará con múltiples actividades desde concurso de cosplay a charlas y escenificaciones de la serie. Se exhibirá el Trono de Hierro, un cráneo de dragón y una ballesta gigante.

Fecha: Sábado 13 y domingo 14 de abril.

Lugar: Centro Español del Perú. Av. Salaverry 1910, Jesús María.

Entradas: S/.15 (por un día hasta el 12 de abril en Joinnus.



¿Quién no ha soñado con participar en un duelo con espadas? | Fuente: Juego de Tronos Club