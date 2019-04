EL ESTALLIDO DE OBERYN MARTELL. En un par de capítulos se convirtió en uno de los personajes favoritos del público, pero no pudo completar su misión : acabar con Gregor Clegane, que violó y asesinó a su hermana. Estuvo cerca de abatir a su adversario, pero en un descuido, el gigante le estrujó los ojos y le reventó el cráneo. No apto para estómagos sensibles, algo que no existe entre los seguidores de "Game of Thrones". [Temporada 4, episodio 8]