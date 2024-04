Jennifer López y el robot Smith se unen en primer tráiler oficial de 'Atlas', de Netflix

Jennifer López vuelve a Netflix con una nueva película de ciencia ficción sobre Inteligencia Artificial (IA). Precisamente, la popular plataforma de streaming difundió este martes 23 de abril el primer tráiler oficial de Atlas, donde aparecen los actores Simu Liu y Sterling K. Brown dentro de la nueva historia de suspenso y acción espacial dirigido por el director Brad Peyton.

En el video, de más de dos minutos y medio de duración, aparece Jennifer López como la agente Atlas Shepherd, una analista de datos dedicada por años a cazar al primer proyecto de IA encarnado en el soldado rebelde Harlan (Simu Liu) quien, en un principio, buscaba apoyar a la humanidad, pero que decidió acabar con la misma para poner fin a la guerra.

“Si quieres atrapar a Harlan, me necesitan en la misión”, señaló la actriz, quien aparece en una siguiente escena dentro de un robot antiguo llamado Smith. Atlas se muestra desconfiada de trabajar con la máquina mutante por ser creada con un programa de computadora de IA. “Atlas, mi protocolo primario es mantenerla con vida”, expresa el robot.

“No necesito tu ayuda. No confío en las IA”, le dice Jennifer López a Smith, quien cae con ella en un hueco enorme. “Atlas, no funcionará si no confía en mí”, acotó el robot provocando la aceptación de JLO para poder trabajar juntos. “¿Así es como se siente ser tú? Se siente hermoso”, menciona la actriz protagonista de Atlas.

Seguidamente, aparece Simu Liu como el villano Harlan desatando la guerra entre las máquinas y los humanos. “Tranquila, somos la mejor versión de ustedes”, expresó Harlan. Otra escena muestra a la analista dando una advertencia a su nuevo compañero robot. “Si no detenemos a Harlan, la vida en la tierra está condenada”, sostiene Atlas, quien aparece disparando y luchando contra otros soldados cibernéticos.

Simu Liu aparece como Harlan, el villano hecho con Inteligencia Artificial que busca destruir a la humanidad.Fuente: Netflix

Atlas mostrará una visión futurista de la IA

Atlas es una próxima película ficticia estadounidense de ciencia ficción que resalta el uso de la IA en el futuro. El largometraje saldrá luego de las críticas hacia la herramienta digital que actualmente genera controversias, y algunas polémicas, en la industria del cine por su uso.

En efecto, Atlas buscará hacer una visión futurista sobre la Inteligencia Artificial (IA) y cómo el ser humano puede utilizarla a su favor y evitar un descontrol tecnológico.

Este nuevo proyecto cinematográfico de Netflix está dirigido por Brad Peyton y escrito por Leo Sardarian y Aron Eli Coleite.

Jennifer López interpreta a Atlas Shepherd, una misántropa analista de datos. | Fuente: Netflix

‘Atlas’: producción, sinopsis y elenco de actores

Atlas cuenta con la coproducción de Safehouse Pictures, ASAP Entertainment, Nuyorican Productions y Berlanti-Schechter Films.

"Atlas Shepherd, una brillante, pero misántropa analista de datos que desconfía profundamente de la inteligencia artificial, se une a una misión para capturar a un robot renegado con el que comparte un pasado misterioso. Cuando los planes salen mal, su única esperanza de salvar el futuro de la humanidad de la Inteligencia Artificial (IA) es confiar en ella”, se lee en la sinopsis oficial.

Atlas estará protagonizada por Jennifer López, quien estará acompañada de un destacado elenco de actores conformado por Simu Liu, Sterling K. Brown, Mark Strong, Abraham Popoola, Lana Parrilla, entre otros.

'Atlas' se estrenará en la plataforma de Netflix el próximo 24 de mayo.Fuente: Netflix

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis