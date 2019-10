"La Casa de las Flores 2" llega más "divertida y enloquecida" según su protagonista Cecilia Suárez. | Fuente: Netflix

Desde el 18 de octubre, la familia De la Mora está de vuelta en Netflix más "divertida y enloquecida" como aseguró Cecilia Suárez, la popular Paulina de la Mora, en la comedia "La Casa de las Flores".

¿Cuentas las horas para saber si Paulina consigue su venganza? ¿O en qué nuevos líos se meterá la familia De la Mora? En esta nota te indicamos a qué hora subirán todos los episodios de la segunda temporada para Latinoamérica. Además, te indicamos de qué se tratarán los nuevos capítulos sin Verónica Castro.

ESTRENO "LA CASA DE LAS FLORES 2"

Fecha: Viernes 18 de octubre.



Costa Rica y El Salvador: 1 a.m.

Perú, México, Colombia, Ecuador, Puerto Rico, Panamá: 2 a.m.

Chile, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Paraguay: 3 a.m.

Argentina y Uruguay: 4 a.m.

Plataforma: Netflix.

"La Casa de las Flores" confirmó tercera temporada por Netflix. | Fuente: Netflix

REPARTO Y PERSONAJES

"La Casa de las Flores" cuenta con las actuaciones de Cecilia Suárez (Paulina de la Mora), Aislinn Derbez (Elena de la Mora), Darío Yazbek (Julián de la Mora), Juan Pablo Medina (Diego), Paco León (María José), Arturo Ríos (Ernesto de la Mora), Alexa de Landa (Micaela) y Luis de la Rosa (Bruno).

En la segunda temporada, se unen al elenco Mariana Treviño (Jenny Quetzal), María León (Purificación), Eduardo Rosa (Alejo), Loreto Peralta (Rosita), Flavio Medina (Simón), Anabel Ferreira (Celeste), y la colaboración especial de Eduardo Casanova.

Verónica Castro (Virginia de La Mora) fue protagonista de "La Casa de las Flores" en la primera temporada. Sin embargo, su contrato solo fue para dicha entrega y ya no continuará. Su personaje falleció al final de la primera entrega de la comedia negra de Netflix.

SINOPSIS

Después de la inesperada muerte de la matriarca Virginia de La Mora (Verónica Castro), la familia se cae a pedazos. Pero una figura se alzará para enderezar a la familia y conseguir venganza. Paulina De la Mora (Cecilia Suárez), quien se mudó a Madrid con María José y su hijo, decide regresar a México cuando se entera de que el testamento de su madre ha sido impugnado.

A su regreso, ella encuentra que la familia de La Mora está en caos: su padre Ernesto se unió a una secta pseudo-espiritual; su hermana Elena vive una crisis de identidad; Julián encontró un nuevo y peculiar trabajo que solo le traerá problemas. Paulina buscará rescatar a los suyos además de vengarse de Diego ─quien se fugó con el dinero de la familia─ y recuperar la florería. Pero este camino la llevará a poner en peligro el hogar que ha decidido volver a crear con María José.

Parece que "La Casa de las Flores" no se marchita y seguirá deleitando a sus incondicionales fans por mucho tiempo. Netflix ha anunciado que la tercera temporada de la serie se estrenará en 2020.