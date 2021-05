Daniel Krauze, guionista de "Luis Miguel, la serie", espera que Netflix lo convoque para una tercera temporada. | Fuente: Composición (Editorial Planeta / Netflix)

Guionista de formación, Daniel Krauze aseguró a RPP Noticias que su primer amor no fue la literatura, sino el cine. Un afecto que pudo poner en evidencia al encargarse del guion de "Luis Miguel, la serie", la exitosa producción de Netflix que ha cautivado a una numerosa audiencia en Latinoamérica.

Con el octavo y último episodio de la segunda temporada a punto de estrenarse el domingo 30 de mayo, el guionista comentó que está a la espera de que el gigante del streaming confirme una tercera entrega para ponerse a trabajar en el resto de capítulos sobre la vida de Luis Miguel que todavía quedan por contar.

"Estoy esperando a que me hable Netflix, en qué momento, lo hago ahorita", dijo Krauze entre risas, tomando su celular. "Estoy esperando a que me den luz verde. Es una vida [la de Luis Miguel] dramáticamente muy rica, interesante, y es un proyecto al que le tengo aprecio y le debo tanto", complementó.

No es para menos. Daniel Krauze es uno de los responsables detrás de un fenómeno televisivo que consiguió lo que parecía inalcanzable: echar luces sobre las sombras bajo las cuales Luis Miguel había escondido aspectos duros de su biografía. Con Diego Boneta en el protagónico, la serie ha sabido retratar las cuitas de un famoso herido continuamente por las traiciones.

Y, por supuesto, el trabajo de adaptar esta vida de estrellato y simas trajo muchos desafíos a un guionista que en el ínterin estaba también abocado a ponerle punto final a "Tenebra", una novela que explora las corruptelas en la política mexicana. Sin embargo, según detalló Krauze, había puntos de unión entre ambos proyectos: una rigurosa investigación previa a la escritura.

"Así como tuve que investigar mucho y conocer a muchas personas para escribir sobre el mundo de la política en 'Tenebra', lo mismo con la vida de Luis Miguel", manifestó.

Entre la ficción y la realidad

¿Cómo compaginar la ficción con la realidad en "Luis Miguel, la serie" si se parte de la premisa de que no es un calco de la biografía del cantante? Daniel Krauze aseguró que "con mucho cuidado". "Las vidas tienen drama, y la vida de él tiene drama, pero no siempre se adecúa como quieres en la temporalidad cronológica", comentó.

Por eso, existen recursos tales como dividir la segunda temporada en dos periodos claves de la vida del artista —desde 1992 y 2005— o crear versiones ficticias de personajes reales (Patricio Robles, Cynthia Casas, entre otros). Sin embargo, el guionista confesó que a veces buscaba "despegarse de la biografía e inventar cosas".

"Y ahí, Diego Boneta, los directores y productores eran los que me decían: 'No, no, no, espérate, pégate a lo que realmente pasó. Y creo que así debe ser y es un reto muy interesante. Y [la serie] habla de gente que está viva, lo cual es una responsabilidad añadida enorme", señaló.

Pero si se trata de una bioserie autorizada, ¿cuánta injerencia tuvo Luis Miguel en lo que se expone? Según Daniel Krauze, hubo "una libertad absoluta". "Nunca sentí que nos embridara, que hubiera un poder arriba que nos dijera: 'por aquí, por acá, por allá'. Contamos lo que queríamos contar, lo que nos parecía interesante y relevante desde su propia biografía", afirmó.

Así, el guionista sintió que el proceso de escribir "Luis Miguel, la serie" fue "agradable". Y esta libertad creativa se patentiza en la segunda entrega, en la que se permitió retratar a un 'Sol' que ya no está bajo la férula del padre, pero es sombrío, egocéntrico, desconfiado, bebe de más, atraviesa por crisis emocionales y mantiene una relación tirante con su hija.

“Cuanto más brilla El Sol, más oscuras son sus sombras”, anunció Netflix al inicio de la temporada. La promesa, qué duda cabe, se viene cumpliendo con creces.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Lo extraordinario de “Rinconete y Cortadillo” es que transmite tanta generosidad y optimismo sobre la condición humana. La obra de hoy pertenece a las “Novelas ejemplares” de Miguel de Cervantes Saavedra y con ella reiremos junto a unos pequeños delincuentes, tipos pintorescos y mujeres desvergonzadas.