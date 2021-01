Asa Butterfield da detalle de la tercera temporada de "Sex Education". | Fuente: Netflix

La tercera temporada de “Sex Education” retrasó su rodaje debido a la pandemia, pero ahora todo marcha sobre ruedas. Mientras continúan las grabaciones en Inglaterra, el actor Asa Butterfield, que interpreta al inseguro Otis, reveló algunos detalles sobre la próxima entrega.

De acuerdo con sus declaraciones a The Guardian, los fanáticos verán cómo se sigue desarrollando el vínculo entre Maeve (Emma Mackey) y Otis. Además, comentó sobre el romance no correspondido de la dupla.

"Las personas se enojan mucho cuando insinuamos y alargamos la situación. Se relación continuará desarrollándose en la tercera temporada", aseguró el protagonista de “Sex Education”. Por otro lado, dijo que se explorará por qué Otis dirigía la consulta de terapia sexual. Al parecer, no solo fue para estar cerca de Maeve.

La nueva entrega de la serie juvenil de Netflix también dará un salto en el tiempo, ya que no continuará inmediatamente después de los eventos de la segunda temporada.

"Hay un poco de salto temporal desde el 'cliffhanger' de la temporada 2. Otis ha vuelto al colegio, pero tiene diferentes cosas con las que lidiar. Ha crecido un poco y se ha vuelto más descarado. Ha sido muy divertido retratar ese carisma recién descubierto. No se preocupen, sigue siendo trágicamente raro", indicó Asa Butterfield.

Con solo 23 años, la carrera de Butterfield incluye reconocidos títulos como "El niños del pijama a rayas" y "La invención de Hugo Cabret". En "Sex Education", comparte escenas con todo un ícono: Gillian Anderson.

"Ella es una leyenda", dijo sobre la actriz que interpreta a Jean Milburn, madre de Otis y terapeuta sexual. "Gillian y yo nos divertimos en el set. Aún no he visto 'The Crown', pero cuando grabábamos la segunda temporada de 'Sex Education' ella se estaba preparando para el rol [de Margaret Thatcher] y me mostró el maquillaje prostético. Felizmente, aún no ha usado su voz de Thatcher para regañarme", bromeó.

¿VER O NO VER “SEX EDUCATION”?

El diario The Guardian destacó que la serie juvenil de Netflix "no es apta para los débiles de corazón", además felicita la actuación de todo el elenco. "Cada intérprete es maravilloso, en parte por el maravilloso guion, con divertidas escenas de sexo y la búsqueda de la intimidad como algo serio, bueno y noble", señaló.

Rápida y divertida son los adjetivos que usan para describir la segunda temporada de "Sex Education".

La tercera temporada aún no tiene una fecha de estreno confirmada.

