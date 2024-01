'Mean Girls' sorprende en su primer fin de semana y lidera la taquilla en EE. UU.

Mean Girls, o Chicas Pesadas, ha superado las expectativas deseadas luego de su estreno el último viernes 12 de enero en las salas de cine de Estados Unidos. La película de comedia musical adolescente basada en el original filme de Mean Girls (2004) ha logrado recaudar 28 millones de dólares en taquilla en su primer fin de semana. Del mismo modo, obtuvo 32 millones de dólares en el feriado de Martin Luther King Jr, de acuerdo con cifras publicadas por Variety.

Cabe mencionar que la producción de Mean Girls costó 34 millones de dólares a cargo de Paramount+ antes de que la productora decidiera llevar el guion de Tina Fey al cine. Del mismo modo, el largometaje obtuvo 6,5 milllones de dólares en 16 países. “La película se estrena el próximo fin de semana en el Reino Unido y Nueva Zelanda, seguidos de otros territorios importantes”, precisa el portal especializado en cine.

En el caso del Perú, la nueva versión de Chicas Pesadas, dirigida por Samantha Jayne y Arturo Perez Jr., estará en los cines nacionales el próximo jueves 25 de enero con tres días de preestreno el lunes 22, martes 23 y miércoles 24.

Es importante recalcar que Mean Girls logró superar algunos obstáculos en el camino como el cierre de cines en diversos puntos en Estados Unidos debido a las tormentas invernales registradas en dicho país. De igual manera, la cinta tuvo que competir con otros estrenos importantes como The Beekeeper: sentencia de muerte, y The Book of Clarence.

Mean Girls recaudó 28 millones de dólares en taquilla en Estados Unidos en su primer fin de semana. | Fuente: Paramount Pictures

Cifras

Mean Girls tuvo mayor impacto en el público femenino. Según un reporte de Variety, la película cuenta con el 76% de compradoras mujeres. Además, se conoció que el 60% eran menores de 25 años. El filme musical recibió una calificación ‘B’+ de CinemaScore y un puntaje de 71% en Rotten Tomatoes.

Por otro lado, Paramount difundió datos de que el 75% del público asistente para Mean Girls sabía que se trataba de un largometraje musical, mientras que otro 16% decidió irse tras enterarse del verdadero género de la película.

“No creo que haya habido ninguna sorpresa. El público sabía en lo que se estaba metiendo (…) Los resultados fueron un testimonio de longevidad de la propiedad icónica de Tina Fey”, expresó Chris Aronson, jefe de distribución de Paramount.

Mean Girls: origen de la nueva película y reparto

Mean Girls, la nueva comedia musical estadounidense está dirigida por Arturo Pérez Jr. y Samantha Jayne en su debut como directores en el popular filme.

Paramount Pictures anunció el desarrollo de la película en enero de 2020, año en que Tina Fey escribió el guion basado en la primera película de Lorne Michaels.

El casting para la actuación inició en diciembre del 2022. El rodaje tuvo lugar en la ciudad de Nueva Jersey entre marzo y abril de 2023.

El elenco principal de Mean Girls está conformado por Angourie Rice, Reneé Rap, Auli'i Cravalho, Jaquel Spivey, Bebe Wood, Avantika Vandanapuy y Christopher Briney. A este reparto se suman: Tinay Fey, Tim Meadows, Jenna Fischer, Busy Philipps, Jon Hamm, entre otros.