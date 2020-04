Alondra García Miró interpretará a Lucy en "Te volveré a encontrar". | Fuente: Instagram

Este 20 de abril, la modelo Alondra García Miró debutará en la actuación con la telenovela “Te volveré a encontrar”. Para el productor Miguel Zuloaga, la joven no decepcionará en su primer rol protagónico.

“Ha hecho un muy buen trabajo. Yo creo que la gente se va a dar cuenta del nivel de compromiso que le ha puesto al personaje. Quizá le falta mucho camino por recorrer, sí, pero yo creo que no va a decepcionar y que a mucha gente le va a gustar”, aseguró al diario Correo.

La telenovela se centra en tres hermanos que buscan a su madre. El personaje de Alondra García Miró (llamado Lucy) se propone reunir a la familia, pero aparecerán varias dificultades en el camino. En la ficción también participan Nicola Porcella, Denisse Dibós, Johanna San Miguel, César Ritter, Flavia Laos y Karina Jordán, entre otros.

Miguel Zuloaga confesó que, al momento de pasar por el cásting, notó algo especial en la pareja de Paolo Guerrero. Para ayudarla a desarrollar sus habilidades en la actuación, contrató a Norma Martínez y Sergio Galliani para que la ayudaran.

“Sentí que tenía condiciones. Sabía que tenía que pulirla y trabajar mucho en su actuación. Nunca le aseguré que iba a tener el papel. Ella aceptó las condiciones, trabajo muchísimos en los talleres y está como protagonista”, contó.

Asimismo, el productor se animó a hablar sobre la polémica en la que estuvo envuelto Nicola Porcella y la razón por la que sus escenas no fueron eliminadas.

“Nosotros grabamos esta novela hace dos años y si no salía era porque no había espacio. No ha sido por nadie en especial. Ni por Nicola ni por nadie. Ahora, él se preparó y su desempeño sorprendió a todos. Estuvimos contentos”, manifestó.

"Te volveré a encontrar" se estrenará el lunes 20 de abril, a las 9:30 p.m., por América TV.