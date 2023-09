'El Gran Chef Famosos' tendrá cuarta temporada: "Pronto van a saborear el nuevo menú"

José Peláez junto al jurado anunciaron la cuarta temporada de "El Gran Chef Famosos". | Fuente: @GranChefFamosos

A poco de conocer al ganador o ganadora de la tercera temporada de El Gran Chef famosos, el conductor del reality de cocina José Peláez, compartió un video anunciando que pronto habrá una continuación.

La cuarta temporada es una realidad y, junto con Giacomo Bocchio, Nelly Rossinelli y Javier Masías, seguirán al frente del espacio familiar. "Esto aún no termina, ya tengo el menú de la cuarta temporada, prepáranse porque muy pronto lo van a saborear", se le escucha decir en el video promocional.

Hasta el momento se desconoce quiénes estarán en El Gran Chef Famosos 4, sin embargo, uno de los personajes más voceados es Fiorella Cayo, integrante del grupo Torbellino quienes se han reunido para celebrar los 25 años de la banda nacional.

El formato familiar ha resultado ser un éxito tanto en la pantalla como en redes sociales. Los televidentes no paran de destacar las cualidades de El Gran Chef Famosos, pues no solo aseguran entretenerse, sino también aprender sobre la preparación de cada desafío culinario.

Giacomo Bocchio continuará como jurado en la nueva temporada de "El Gran Chef Famosos".

El ‘Loco’ Wagner deja para siempre El Gran Chef Famosos

El Gran Chef Famosos continúa con sus noches de eliminación de su tercera temporada. Esta vez, en el programa emitido el último sábado, se decidió que Christian Wagner, conocido como 'Loco' Wagner, no siga —de manera permanente— en la competencia del reality de cocina al no satisfacer al jurado conformado por Javier Masías, Giacomo Bocchio y Nelly Rossinelli.

Si bien pudo conseguir el beneficio al preparar ‘alcachofas rellenas’ y estar entre los mejores platillos de la noche, no pudo satisfacer el paladar de los jueces tras no cumplir con lo requerido en la elaboración de una 'trucha en costra de quinua con puré de racacha y salsa de maracuyá', por lo que tuvo que ser eliminado de El Gran Chef Famosos, dejando así en competencia a sus compañeras: Mariella Zanetti y Leslie Stewart.

“Yo estoy satisfecho con lo que he logrado hasta el día de hoy, creo que he evolucionado bastante en la cocina. He conocido a gente recontra chévere, que me adora, por lo visto. Me voy, dios mío, de nuevo no, pero esta vez sí para siempre así que chau, me voy”, dijo el reportero tras conocer que abandonará el reality.

Asimismo, sus compañeras expresaron su pena al conocer que el 'Loco’ Wagner ya no estará más en El Gran Chef Famosos. “Loquito, conocerte fue una de las mejores experiencias de mi vida. Me encanta tu forma de ser, el ser humano que eres”, expresó Mariella Zanetti. De igual manera, la actriz Leslie Stewart sostuvo: “Es bien feo cuando un compañero se va. Más el loco, que es mi partner. Suerte loquito, aprendiste un montón y nos veremos pronto”.