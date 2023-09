"Estoy satisfecho con lo logrado": el ‘Loco’ Wagner deja para siempre 'El Gran Chef Famosos'

‘El Gran Chef Famosos’ continúa con sus noches de eliminación de su tercera temporada. Esta vez, en el programa emitido el último sábado, se decidió que Christian Wagner, conocido como ‘Loco’ Wagner, no siga —de manera permanente— en la competencia del reality de cocina al no satisfacer al jurado conformado por: Javier Masías, Giacomo Bocchio y Nelly Rossinelli.

Si bien el 'Loco’ Wagner pudo conseguir el beneficio al preparar ‘alcachofas rellenas’ y estar entre los mejores platillos de la noche, no pudo satisfacer el paladar de los jueces tras no cumplir con lo requerido en la elaboración de una 'trucha en costra de quinua con puré de racacha y salsa de maracuyá' por lo que tuvo que ser eliminado de ‘El Gran Chef Famosos’ dejando así en competencia a sus compañeras: Mariella Zanetti y Leslie Stewart.

“Yo estoy satisfecho con lo que he logrado hasta el día de hoy, creo que he evolucionado bastante en la cocina. He conocido a gente recontra chévere, que me adora, por lo visto. Me voy dios mío de nuevo no, pero esta vez sí para siempre así que chau, good bye, me voy”, dijo el reportero tras conocer que abandonará el reality.

Asimismo, sus compañeras expresaron su pena al conocer que el 'Loco’ Wagner ya no estará más en ‘El Gran Chef Famosos’. “Loquito, conocerte fue una de las mejores experiencias de mi vida. Me encanta tu forma de ser, el ser humano que eres”, expresó Mariella Zanetti. De igual manera, la actriz Leslie Stewart sostuvo: “Es bien feo cuando un compañero se va. Más el loco, que es mi partner. Suerte loquito, aprendiste un montón y nos veremos pronto”.

El ‘Loco’ Wagner fue eliminado de manera permanente de 'El Gran Chef Famosos'. | Fuente: Instagram (elgrancheffamosos.tv)

Javier Masías anunció que el ‘Loco’ Wagner no seguirá en 'El Gran Chef Famosos'. | Fuente: Instagram (elgrancheffamosos.tv)

El ‘Loco’ Wagner es despedido por los jueces

En otro momento, los jueces también se despidieron del ‘Loco’ Wagner. “Verte en la cocina me conmueve mucho porque, como a ti, yo también soy una persona de ademanes muy gruesos, pero a mí no me ha tocado cocinas, a mí me ha tocado estar del otro lado donde esos ademanes son más aceptables”, señaló Javier Masías.

Por su parte, Nelly Rossinelli mencionó: “Loquito, tenerte acá ha sido revivir un sueño de juventud. Me has acompañado en noches de ‘La Noche es Mía’ con tu programa tan divertido. Has llenado de alegría al público peruano, nuevamente nos has hecho revivir esas risas, esas locuras. Realmente, te vamos a extrañar. Siento que has evolucionado en la cocina”.

Finalmente, Giacomo Bocchio destacó la personalidad del comunicador: “Loco, eres un hombre con un corazón muy noble. Me ha gustado mucho verte evolucionar. Te vas haciendo alfajores, te vas haciendo un pescado con una costra de quinua. Tu plato estaba buenazo, maltrataste el producto, pero el sabor estaba bueno. Estoy sorprendido con tu evolución”.