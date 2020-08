Carolina Infante interpreta a una enfermera que lucha contra la COVID-19 en "La otra orilla". | Fuente: Del Barrio Producciones

“La otra orilla” ha causado comentarios divididos desde su anuncio en América TV. La nueva serie de Michelle Alexander, que se estrena este 3 de agosto, se centra en los héroes de la pandemia por la COVID-19 y en sus vidas personales. El tema tan actual ha provocado que sea criticada por usuarios en las redes sociales.

Carolina Infante, una de las protagonistas, considera que puede tratarse de un tópico sensible ahora mismo y es comprensible. Sin embargo, pide al público que se tome el tiempo de ver la ficción primero antes de sacar sus propias conclusiones sobre las diferentes historias que se verán en pantalla. Como se recuerda, la actriz interpreta a la enfermera Gloria en “La otra orilla”.

“Se entiende perfectamente que la gente esté sensible con este tema. El tema de la COVID-19 nos ha golpeado a todos de diferentes maneras: mucha gente se ha quedado sin trabajo, hay gente que todavía no puede salir por cuidar a sus familiares que son de riesgo”, dijo al diario Correo. “Se entiende y se respeta la opinión del público, y lo único que yo les pido es que la vean, que no juzguen antes de tiempo”, anotó.

En ese sentido, Carolina Infante aseguró que la propuesta para grabar “La otra orilla” llegó cuando “yo empezaba a asumir que el tema de la cuarentena no iba a ser por poco tiempo”, así como que controlar la pandemia iba a ser algo mucho más complicado de lo que parecía. La llegada de la ansiada normalidad iba a tardar.

“También pensaba que teníamos que hacer algo para sobrevivir, porque si nos quedamos encerrados, nos morimos de depresión y de hambre. Hay que tener claro el retorno a la normalidad que conocíamos todos va a demorar”, agregó la artista peruana.

ELENCO Y ESTRENO

El elenco de la serie está formado por Carolina Infante (Gloria), Gonzalo Molina (Pablo), Irene Eyzaguirre (Magda), Martin Velásquez (Sergio) y Alicia Mercado (Patty). Asimismo, el reparto cuenta con la participación del primer actor nacional, Carlos Victoria (Beto), Laly Goyzueta (Lorena), Sol Nacarino (Ruth), Francesca Vargas (Zoila) y Juan Pablo Abad (Yustin).

“La otra orilla”, dirigida por la destacada productora, Michelle Alexander y escrita por Rita Solf, se estrenará este lunes 3 de agosto a las 8:30 p.m. en América TV.