Melissa Paredes aseguró que se identifica con su papel de "Dos hermanas". | Fuente: Del Barrio Producciones

Hay puntos en común entre Melissa Paredes y Mery, el personaje que interpreta en “Dos hermanas”. Sobre todo, en un aspecto que la conductora de televisión siente de manera muy cercana: su rol como madre.

Durante una conversación con Erick Elera, organizada por Del Barrio Producciones, la actriz afirmó que se identifica con su personaje en la ficción debido a que este también tiene una hija. “Mery y Melissa se parecen bastante en cuanto al trato a sus hijos”, indicó.

“A veces estamos grabando y me olvido que estoy con Alessia [Lambruschini] y se me sale eso de mamá tal cual. Uno se va más allá de la actuación y del guion y se te salen esas cosas bonitas. A mí me encantan los niños y es bonito que no haya esa diferencia”, detalló.

Asimismo, Paredes comentó que es posible aplicar las vivencias que le dejó la pandemia de la COVID-19 en su trabajo como actriz. “Esas angustias, temores y ganas de salir adelante, creo que sí lo podemos aplicar en la actuación. Y te ayuda a construir personajes bonitos e interesantes”, dijo.

El retorno de "Dos hermanas"

La pandemia obligó a paralizar rodajes de telenovelas y películas peruanas, pero poco a poco han vuelto a retomarse. Es el caso de "Dos hermanas", protagonizada por Melissa Paredes y Mayella Lloclla, que anunció su regreso a la pantalla chica.

La telenovela se reestrenará el lunes 1 de marzo, a las 9:30 p.m., por América Televisión. A través de las redes sociales, los artistas han compartido un adelanto sobre la vuelta de la producción.

Como se recuerda, "Dos hermanas" suspendió su transmisión el pasado 19 de marzo, por la pandemia, y solo llegó a emitir 11 capítulos. Casi un año después, retomará la historia de Del Barrio Producciones que se ubicó entre los programas más vistos durante esos días.

