Yaco Eskenazi anunció su retiro de "Esto es Guerra" durante la emisión del programa. | Fuente: Instagram / Yaco Eskenazi

Luego de volver bajo el cargo de capitán del equipo de guerreros a "Esto es Guerra", Yaco Eskenazi se retiró del programa durante la emisión de este martes. La razón de su salida se dio luego de que el tribunal del reality le pidiera que se sume a la competencia física, junto a Mario Hart.

"Me está poniendo en una situación muy difícil, porque usted sabe perfectamente cuál fue el acuerdo que tuvimos hace algunos meses el estar aquí. Por más que yo sea una persona competitiva y tenga un león dentro de mi corazón, hay ciertas cosas que tengo que respetar y cosas que no puedo hacer", señaló.

Según Yaco Eskenazi, debido a una lesión de rodilla, que fue operada en su momento, no puede "jugar al nivel que juegan" sus compañeros. Además, otros proyectos, como la conducción de "Mi mamá cocina mejor que la tuya" y la grabación de una telenovela, le impiden seguir adelante en "Esto es Guerra".

"No puedo exponerme a tener una lesión aquí y no poder cumplir con mis otras obligaciones", apuntó. Y, seguidamente, anunció: "Me duele en el alma y en el corazón tomar esta decisión, pero tengo claro qué es lo que tengo que hacer y cuáles son mis compromisos. Yo sí tengo que dar un paso al costado, no puedo continuar".

"Si este es el momento, tengo que asumirlo como hombre que soy y con el dolor que esto trae, aceptar que ha llegado el momento de despedirme", dijo Yaco Eskenazi apenado.

La reacción de Johanna San Miguel

La despedida de Yaco Eskenazi de "Esto es Guerra" no estuvo exenta de caras largas. Sobre todo, por parte de la presentadora Johanna San Miguel, a quien se dirigió al decirle: "Me siento feliz de haber vivido estos meses aquí contigo, con Melissa. Estar aquí es recordar los mejores años de mi vida".

Frente a estas palabras, la conductora no pudo contener sus lágrimas y, una vez calmada, le dedicó un mensaje a su compañero. "De verdad que no estaba preparada para lo que hemos escuchado ahorita todos. Creo que todos saben perfectamente el cariño que le tengo a Yaco", sostuvo.

Según Johanna San Miguel, la presencia de Yaco Eskenazi fue uno de los motivos por los cuales regresó a "Esto es Guerra". "No me pone feliz, de hecho, estoy muy triste, porque te vamos a extrañar mucho Yaquito y eso me rompe el corazón", manifestó.

No obstante, le expresó sus mejores deseos en los proyectos que se plantee de ahora en adelante. "Como te quiero, como te amo tanto a ti, a tu esposa y a tus hijitos, te suelto y permito que con todo el amor que te tengo como amiga, que busques tus sueños y que seas muy feliz", indicó.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Clorina Matto de Turner escribió 3 novelas y “Aves sin nido” es la primera novela indigenista de América Latina. Denuncia la injusticia latifundista y la explotación de los campesinos.