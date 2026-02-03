Helena Bonham Carter se une a la temporada 4 de la serie ‘The White Lotus’

Además de Carter, también se unirá Marissa Long y Chris Messina. La serie comenzará sus grabaciones en Francia.

La aclamada Helena Bonham Carter, Marissa Long y Chris Messina protagonizarán la cuarta temporada de la serie The White Lotus, que se desarrollará en Francia, confirmó HBO.

Por el momento se desconoce el rol que interpretará el elenco de la nueva entrega de la serie, una sátira social con elementos de drama y comedia que se presenta como uno de los proyectos más exitosos de la plataforma de las últimas temporadas.

El nuevo trío se une al elenco previamente anunciado: Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Alexander Ludwig y AJ Michalka.

La tercera entrega de esta aclamada serie, dirigida por Mike White, contó con el regreso de Natasha Rothwell, en su papel como Belinda, y agregó nuevos miembros como Parker Posey, Carrie Coon, Michelle Monaghan, Leslie Bibb, Walton Goggins y Lalisa Manobal (Lisa de BLACKPINK).

Desde su estreno en 2021, la serie ha recibido 15 premios Emmys y 66 nominaciones a estos premios, que reconocen el trabajo de las mejores series de televisión.

¿De qué trata 'The White Lotus'?

La serie 'The White Lotus' sigue las vidas de los huéspedes y el personal en un lujoso complejo hotelero en Hawai durante una semana, explorando tópicos de clase, raza y privilegios. Cada episodio de la entrega se centra en el desarrollo de diferentes personajes y sus complejas relaciones entre sí, generando gran morbo en los espectadores.

