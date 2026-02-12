'Spider-Noir': Nicolas Cage se convierte en The Spider en un tráiler que demuestra por qué ver la serie en blanco y negro

La nueva serie live-action llegará el 27 de mayo a Prime Video y se estrenará en dos versiones: blanco y negro auténtico y tonos reales a todo color.

El Spider-Verse sigue expandiéndose y ahora apuesta por la oscuridad. Nicolas Cage protagoniza Spider-Noir, la nueva serie live-action basada en el personaje de Marvel Comics, y su primer tráiler deja algo claro: esta historia fue pensada para verse y disfrutarse en blanco y negro.

Con estética de cine clásico, pistolas humeantes y una Nueva York sombría de los años 30, la producción promete una versión mucho más cruda del héroe arácnido. La serie se estrenará en de mayo de 2026 y estará disponible en Prime Video en dos formatos: blanco y negro auténtico y versión a color.

Mira el nuevo tráiler de Spider-Noir a continuación...

¿Qué muestra el nuevo tráiler de Spider-Noir?

El avance abre con una pregunta directa: “Dime, ¿por qué?”. La respuesta anticipa el tono de la serie: introspectivo, oscuro y cargado de tensión.

En esta historia, el protagonista —que aquí adopta el nombre de Ben Reilly— es un investigador privado marcado por un pasado traumático. Entre pasillos con armas en las paredes y escenas cargadas de simbolismo, el personaje confiesa que vive una crisis existencial.

El tráiler combina momentos de acción intensa —golpes, persecuciones, saltos entre edificios— con escenas dramáticas que exploran el desgaste emocional del héroe. Y hay una frase que redefine al personaje: “La falta de poder no conlleva una gran responsabilidad”.

¿De qué trata Spider-Noir?

Basada en los cómics Spider-Man Noir de David Hine, Carmine Di Giandomenico y Fabrice Sapolsky, la serie se sitúa en una realidad alternativa durante la Gran Depresión.

Aquí seguimos a un detective venido a menos, perseguido por errores del pasado y por el peso de haber sido, alguna vez, The Spider. Cuando surge una nueva amenaza en la ciudad, deberá decidir si vuelve a enfundarse el traje y enfrentar aquello que creyó haber dejado atrás.

La producción está desarrollada por Oren Uziel y Steve Lightfoot, con producción de Sony Pictures Television, Lord Miller, Pascal Pictures y Amazon MGM Studios. Es el primer proyecto live-action derivado del universo animado de Spider-Verse.

¿Quiénes actúan en Spider-Noir?

Nicolas Cage ya había interpretado al personaje en versión animada en Spider-Man: un nuevo universo

(2018). Ahora retoma el papel en carne y hueso, aportando su estilo intenso y excéntrico a esta versión más madura del héroe.

El reparto incluye a:

Lamorne Morris como Robbie Robertson

como Robbie Robertson Brendan Gleeson como un jefe mafioso de Nueva York

como un jefe mafioso de Nueva York Li Jun Li como una cantante de club nocturno

como una cantante de club nocturno Abraham Popoola como un veterano de la Primera Guerra Mundial

como un veterano de la Primera Guerra Mundial Jack Huston como un guardaespaldas

como un guardaespaldas Karen Rodríguez, en un papel aún no revelado

También participan Lukas Haas, Cameron Britton, Cary Christopher, Michael Kostroff, Scott MacArthur, Joe Massingill, Whitney Rice y Amanda Schull.

¿Cuándo se estrena Spider-Noir?

Spider-Noir contará con ocho episodios. Se estrenará primero en MGM+ en Estados Unidos y luego llegará a nivel global a través de Prime Video el 27 de mayo de 2026.





