Miley Cyrus regresa a Disney para celebrar los 20 años de 'Hannah Montana'

Dos décadas después del estreno de Hannah Montana, la cantante y actriz regresa a Disney con un especial donde celebrará el impacto de la serie junto a sus fans.

¡Lo mejor de dos mundos está de vuelta! El próximo 24 de marzo se cumplirán 20 años del estreno de Hannah Montana, la serie juvenil de Disney Channel que convirtió a Miley Cyrus en una estrella global. Para celebrar el aniversario, la cantante y actriz regresará a Disney con un especial que promete nostalgia, música y muchas sorpresas.

Desde su debut en 2006, Hannah Montana se transformó en un fenómeno. No solo revolucionó la televisión infantil, también marcó la moda y la música de toda una generación. La serie —nominada al Emmy— dio origen a 14 álbumes de platino, 18 discos de oro y dos películas, consolidando a Miley como uno de los rostros más icónicos del pop de 2000.

“Hannah Montana siempre será parte de quien soy”, expresó Miley en un comunicado difundido por Disney. “Lo que empezó como un programa de televisión se convirtió en una experiencia compartida que marcó mi vida y la de tantos fans. Este ‘Hannahversary’ es mi manera de celebrar y agradecer a quienes han estado conmigo durante 20 años”, añadió.

Por su parte, Ayo Davis, presidenta de Disney Branded Television, destacó que la serie inspiró a millones de jóvenes a “soñar en grande, cantar fuerte y abrazar cada lado de quienes son”. Además, aseguró que el especial será “una carta de amor para los fans, que hoy siguen siendo tan apasionados como cuando la serie se estrenó hace 20 años”.

¿Cómo será el especial por los 20 años de Hannah Montana?

El especial será grabado frente a una audiencia en vivo y contará con una entrevista exclusiva y en profundidad con Miley Cyrus, conducida por Alex Cooper. La conversación ofrecerá una mirada íntima a la creación del personaje y al impacto duradero de la serie en la cultura pop.

Habrá material de archivo inédito y se recrearán algunos de los sets más recordados, como el living de la familia Stewart y el icónico clóset de Hannah Montana. La producción está a cargo de HopeTown Entertainment y Unwell Productions, con Ashley Edens como showrunner y Miley, Tish Cyrus-Purcell, Alex Cooper y Matt Kaplan como productores ejecutivos.

¿Cuándo se estrena el especial de Hannah Montana?

El Especial por el 20.º aniversario de Hannah Montana llegará a Disney+ el 24 de marzo, exactamente dos décadas después del estreno de la serie en Disney Channel.

Mientras tanto, los fans pueden revivir las cuatro temporadas de la serie, la película de 2009 y el concierto Hannah Montana and Miley Cyrus: The Best of Both Worlds en la plataforma. Además, desde el 19 de febrero habrá un stream temático e ininterrumpido dedicado al universo de la serie.