Jacob Elordi, actor de 'Priscilla' y 'Euphoria', es investigado por presunta agresión a productor

Jacob Elordi, actor de la popular serie de drama adolescente Euphoria, viene siendo investigado por la policía de Nueva Gales del Sur, en Australia. ¿El motivo? Una presunta agresión a Joshua Fox, un productor del programa matinal ‘The Kyle and Jackie O Show’ de la cadena australiana KIIS FM, según informó Daily Telegraph de dicho país el último sábado.

De acuerdo con los reportes del medio local, Jacob Elordi se encontraba en un hotel en el este de la ciudad de Sydney cuando Joshua Fox se le acercó para pedirle al actor de 26 años si podía darle un poco de su “agua de baño” a la productora Jackie O por el día de su cumpleaños.

Esto, en referencia a la película de comedia oscura Saltburn donde el personaje de Jacob Elordi (Felix Catton) se masturba en una bañera para que luego el protagonista (Oliver Quick) interpretado por el actor Barry Keoghan beba el agua de dicha tina, escena se generó polémica en el cine el 2023.

Este pedido generó la molestia inmediata del actor que interpretó a Elvis Presley en Priscilla pidiéndole a Joshua Fox que deje de filmar y que eliminara las imágenes grabadas, algo que el productor musical se negó a hacer.

“Jacob Elordi es mucho más alto que yo. Estaba tan cerca de mí que podría haberle besado. Estaba a un palmo de mi cara, me sentía bastante intimidado. Jacob me exigió que borrara las imágenes y yo le dije que no las íbamos a utilizar, pero un interruptor se activó de repente y se volvió más agresivo”, relató Fox a la policía de Australia.

Jacob Elori es recordado por su papel de Nate Jacobs en la popular serie adolescente 'Euphoria'. | Fuente: Instagram (jacobelordi)

Joshua Fox afirma que Jacob Elordi le puso “las manos en la garganta”

Seguidamente, Joshua Fox relató que Jacob Elordi, quien estaba con otros dos amigos, lo arrinconó contra la pared de una forma violenta y agresiva para luego ponerle las manos en la garganta.

“Pensé que algo grave iba a suceder porque no podía moverme, estaba rodeado contra esa pared. Jacob se dio la vuelta, me empuja contra la pared y me pone las manos en la garganta”, contó el productor musical, quien decidió no presentar cargos contra el actor.

Policía de Nueva Gales viene investigando el caso

Por otro lado, Variety comunicó que la policía de Nueva Gales del Sur viene investigando el caso. “Los agentes adscritos al Comando del Área de Policía de Eastern Beaches están investigando después de que un hombre fuera supuestamente agredido frente a un hotel en los suburbios del este de Sydney”, expresa el comunicado policial.

En ese sentido, la policía local refirió que a las 3.30 p. m. del sábado 3 de febrero de 2024 “un hombre de 32 años presuntamente había sido agredido por un hombre de 26 años. El hombre no sufrió ninguna herida. Las investigaciones sobre el incidente continúan”.

"Los representantes de Jacob Elordi no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de Variety", precisa el medio estadounidense.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis