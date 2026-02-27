Oscar 2026: dónde ver las 10 películas nominadas a Mejor Película en streaming y cines

La edición 98 de los Premios Oscar se celebrará en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Estas son las cintas que compiten por Mejor Película y dónde puedes verlas antes de la ceremonia.

La cuenta regresiva para el Oscar 2026 ya empezó. En dos semanas, el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles, será escenario de la edición 98 de los Premios de la Academia, donde se entregará la estatuilla dorada a lo mejor del cine del último año.

El anuncio de nominados, realizado el 22 de enero, dejó como gran favorita a Pecadores (Sinners), de Ryan Coogler, que encabeza la lista con 16 nominaciones y se convierte en la película más nominada en la historia de los Oscar, superando el récord de 14 candidaturas que mantenían All About Eve (1950), Titanic (1997) y La La Land (2016).

Otras producciones destacadas en esta temporada son Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, con 13 nominaciones; Frankenstein, Marty supremo y Valor sentimental, con 9 cada una; y Hamnet, que compite en 8 categorías.

Todas ellas lograron ingresar a la categoría principal: Mejor Película, junto con Bugonia, F1: La película, El agente secreto y Sueños de tren. Si quieres llegar a la gala habiendo visto a las principales candidatas, aquí te contamos dónde encontrarlas.

Pecadores (16 nominaciones)

Dos hermanos gemelos intentan dejar atrás sus vidas en Chicago y regresan a su pueblo natal para empezar de nuevo con la apertura de un club de blues. Sin embargo, pronto descubren que una amenaza más oscura los espera.

Dirección: Ryan Coogler

Actúan: Michael B. Jordan, Hailee Steinfeld, Wunmi Mosaku, Delroy Lindo

Dónde verla: HBO Max y próximamente en cines

Una batalla tras otra (13 nominaciones)

Un exrevolucionario se ve obligado a volver a la acción cuando antiguos enemigos resurgen en busca de su hija, en un contexto de tensión política, violencia y conflictos sociales.



Dirección: Paul Thomas Anderson

Actúan: Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro, Teyana Taylor

Dónde verla: En cines y HBO Max

Frankenstein (9 nominaciones)

Victor Frankenstein desafía las leyes de la muerte al crear una criatura a partir de restos humanos, pero su experimento desencadena consecuencias trágicas que cuestionan los límites de la ciencia y la humanidad.



Dirección: Guillermo del Toro

Actúan: Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth, Christoph Waltz

Dónde verla: Netflix

Marty supremo (9 nominaciones)

Un joven con ambiciones desmedidas busca convertirse en estrella del ping pong profesional, dispuesto a enfrentar rivalidades, traiciones y sacrificios personales para alcanzar la fama.



Dirección: Josh Safdie

Actúan: Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow, Odessa A'zion, Kevin O'Leary

Dónde verla: En cines

Valor sentimental (9 nominaciones)

Tras la muerte de su madre, dos hermanas deben reencontrarse con su padre, un reconocido director de cine, y enfrentar viejas heridas familiares cuando una actriz extranjera irrumpe en su dinámica personal.



Dirección: Joachim Trier

Actúan: Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Elle Fanning

Dónde verla: Mubi

Hamnet (8 nominaciones)

La historia de Agnes, esposa de William Shakespeare, y su lucha por sobreponerse a una tragedia familiar que marcaría la creación de una de las obras más influyentes del teatro universal.



Dirección: Chloé Zhao

Actúan: Jessie Buckley, Paul Mescal, Emily Watson

Dónde verla: En cines

El agente secreto (4 nominaciones)

Un jornalero que trabaja en la construcción del ferrocarril en el oeste estadounidense enfrenta pérdidas personales mientras intenta adaptarse a un entorno hostil a inicios del siglo XX.



Dirección: Kleber Mendonça Filho

Actúan: Wagner Moura, Carlos Francisco, Tânia Maria

Dónde verla: En cines

Bugonia (4 nominaciones)

Dos jóvenes obsesionados con teorías conspirativas secuestran a una poderosa empresaria convencidos de que es una extraterrestre con un plan para destruir la Tierra.



Dirección: Yorgos Lanthimos

Actúan: Emma Stone, Jesse Plemons

Dónde verla: Próximamente en cines

F1: La película (4 nominaciones)

Un expiloto que vio frustrada su carrera en los años 90 regresa a la Fórmula 1 para salvar un equipo al borde de la quiebra y enfrentarse a una nueva generación de competidores.



Dirección: Joseph Kosinski

Actúan: Brad Pitt, Damson Idris, Kerry Condon

Dónde verla: Próximamente en cines

Sueños de tren (4 nominaciones)

Ambientada en el oeste americano de inicios del siglo XX, la película sigue a un trabajador ferroviario que intenta reconstruir su vida tras una tragedia personal.



Dirección: Clint Bentley

Actúan: Joel Edgerton, Felicity Jones

Dónde verla: Netflix

Más películas nominadas al Oscar 2026 disponibles en streaming

Avatar: Fuego y cenizas – Disponible en cines

La máquina – Disponible en Prime Video

Blue Moon – Disponible en Claro Video y Apple TV

Un simple accidente – Disponible en MUBI (estreno 6 de marzo)

Las guerreras K-pop – Disponible en Netflix

Zootopia 2 – disponible en Disney+

Jurassic World: Renace – Disponible en HBO Max



A través del fuego – Disponible en Apple TV



La hora de la desaparición – Disponible en HBO Max

La hermanastra fea – Disponible en Mubi

Elio – Disponible en Disney+

The Perfect Neighbor – Disponible en Netflix

The Singers – Disponible en Netflix

All the Empty Rooms – Disponible en Netflix

Come See Me in the Good Light – Disponible en Apple TV

The Alabama Solution – Disponible en HBO Max

The Devil Is Busy – Disponible en HBO Max

Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud – Disponible en HBO Max

Jane Austen’s Period Drama – Disponible en YouTube

Two People Exchanging Saliva – Disponible en YouTube

Forevergreen – Disponible en YouTube

Diane Warren: Relentless – Disponible en MasterClass

