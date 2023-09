'Nadie podrá salvarte', la nueva película de Star+, muestra el terror de vivir una invasión alienígena

Mira el tráiler oficial de "Nada podrá salvarte". La cinta ya estpa disponible en Star+. | Fuente: Star+

El tema de las invasiones extraterrestres sigue siendo pan de cada día y más aún con las teorías de que aseguran que los ovnis vendrán a la Tierra. A algunos les causa intriga, pero también puede ser causante de pesadillas y eso se ve reflejado en la película Nadie podrá salvarte, de Star+.

Esta cinta de ciencia ficción y terror presenta a Brynn Adams, interpretado por Kaitlyn Dever, una joven creativa y con talento que ha sido apartada de su comunidad. Solitaria pero siempre esperanzada, Brynn encuentra consuelo entre las paredes de la casa donde creció… hasta que una noche la despiertan extraños ruidos de intrusos definitivamente sobrenaturales.

Lo que sigue es un enfrentamiento lleno de acción entre Brynn y un grupo de seres extraterrestres que amenazan su futuro y la obligan a enfrentarse a su pasado. El director de Nadie podrá salvarte, Brian Duffield, quiso mostrar cómo un ser humano reacciona cuando se enfrenta a lo desconocido:

“La idea surgió de tomar a alguien que estaría viviendo su propia película por separado y hacer que esta invasión alienígena interrumpiera bruscamente ese otro viaje personal en el que está inmerso el personaje. La idea era que cuando el mundo se acabe, va a interrumpir muchas historias. Cuando la conocemos en la película, en el primer par de minutos está viviendo su vida, tiene estas peculiaridades y estas historias de fondo que estamos descifrando. Gran parte de la historia de fondo de la película construye esta burbuja aislada y segura que la protege del mundo exterior, y a los ocho minutos, un alienígena entra por la puerta de su casa y destruye su burbuja y la red de seguridad que ha establecido”, dijo para Bloody Disgusting.

Cabe resaltar que Nadie podrá salvarte ya está disponible en Star+ y lo curioso de la cinta es que no tiene subtítulos porque se hace énfasis en los sonidos del extraterrestre, la respiración desesperada y más.

¿Quién es la protagonista de Nadie podrá salvarte?

La actriz que se lleva todo el crédito de la película de Star+ es Kaitlyn Dever, quien, en los últimos años, ha demostrado todo el potencial interpretativo que posee a través de distintos géneros.

La artista ha pasado por varios géneros como la comedia Booksmart (2019) y Rosaline (2022), además ha explorado el drama en series como Unbelievable (2019) y Dopesick (2021). Por otro lado, estuvo en el romance en Ticket ti Paradise (2022).

En tanto, otras figuras que aparecen en No One Will Save You, por su nombre en inglés, en otros roles son Elizabeth Kaluev como Brynn de niña, Zack Duhame como el cartero, Lauren L. Murray como la madre de Brynn, Geraldine Singer como la señora Collins, Dane Rhodes como el comisario Collins, Dari Lynn Griffin como Maude y Evangelina Rose como la joven Maude, entre otros.

Nadie podrá salvarte se estrenó en Estados Unidos por Hulu el 22 de septiembre y, el mismo día, se lanzó en Star+ en América Latina.