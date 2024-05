Aunque apruebes el examen de naturalización, pueden negarte la ciudadanía americana por esta razón

El proceso de naturalización especifica una serie de puntos que el solicitante no se debe saltar. Si obvias uno de ellos, puedes perderlo todo.

El sueño de millones de extranjeros que residen legalmente en Estados Unidos es obtener la ciudadanía. Aunque para llegar a ello, el proceso es largo, complejo, lleno de requisitos, pero no imposible. Una vez que el solicitante cumplió con la mayoría de ellos, existe un último paso que no parece determinante, pero lo es. Saltártelo puede definir si te aprueban o no la naturalización.

Aprobar el examen de naturalización de Estados Unidos es un paso crucial en el camino hacia la ciudadanía estadounidense. Sin embargo, incluso después de superar esta importante etapa, hay un motivo que puede impedir que finalmente te conviertas en ciudadano norteamericano.

Qué impediría la aprobación de la naturalización en Estados Unidos

Aprobar los exámenes de inglés y cívica son los pasos finales para obtener la ciudadanía, pero debes completar el proceso asistiendo a la ceremonia de naturalización. Es es el evento culminante del proceso de convertirse en ciudadano estadounidense.

En esta ceremonia, los nuevos ciudadanos realizan un juramento de lealtad a Estados Unidos y prometen cumplir con las responsabilidades y deberes que conlleva la ciudadanía. Además, se les otorga un certificado de naturalización que oficializa su estatus como ciudadanos de Estados Unidos.

Una de las condiciones para completar el proceso de naturalización es asistir a esta ceremonia oficial. Durante la ceremonia, los solicitantes deben recitar el juramento de lealtad en inglés y participar en otros aspectos formales del evento. No asistir a la ceremonia de naturalización puede resultar en la denegación de la ciudadanía, a pesar de haber aprobado el examen de naturalización con éxito.

Es importante destacar que la ceremonia de naturalización no es simplemente un trámite burocrático; es un momento significativo y simbólico en la vida de un inmigrante que marca su transición a la ciudadanía estadounidense. Al no asistir a esta ceremonia, se considera que el solicitante no ha completado el total del proceso de naturalización y, por lo tanto, no puede recibir la ciudadanía.

¿Qué hacer si no puedo asistir a la ceremonia de juramentación?

Es comprensible que existan circunstancias excepcionales que impidan a un solicitante asistir a la ceremonia de naturalización, como emergencias médicas o situaciones familiares imprevistas. En tales casos, es importante comunicarse con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) para informar sobre la situación y solicitar una dispensa o reprogramación de la ceremonia.