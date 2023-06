Microsoft consideró comprar Bungie y SEGA para fortalecer el Xbox Game Pass

¿Recuerdas los rumores que señalaban una posible compra de la japonesa SEGA por parte de Microsoft? Al parecer, no eran falsos. Un documento oficial visto en medio de la audiencia de la Comisión Federal de Comercio (FTC) contra Xbox por la compra de Activision Blizzard, refiere el interés de la gigante tecnológica en no solo comprar a dicha empresa asiática, sino también a Bungie.

El oficio es un correo de Phil Spencer, actual jefe de Xbox, escrito a Satya Nadella, CEO de Microsoft, y con copia a Amy Hood, la jefa financiera de la empresa. En ella, Spencer señala su interés por la compra con un fin en específico: hacer crear el Xbox Game Pass, su servicio de suscripción mensual.

Casi

En el correo, enviado en noviembre de 2020, se lee: “Creemos que SEGA ha creado una cartera bien equilibrada de juegos en todos los segmentos con un atractivo geográfico global y nos ayudará a acelerar Xbox Game Pass tanto dentro como fuera de la consola”.

De acuerdo con el líder de Xbox, la compra impulsaría las suscripciones de Game Pass, el cual actualmente cuesta 10 y 15 dólares para su versión estándar y Ultimate, respectivamente.

“El atractivo global de las amadas IP de SEGA ayudará a expandir el alcance de Xbox Game Pass a nuevas audiencias en todo el mundo, especialmente en Asia, donde el contenido localizado es fundamental para el éxito”, añade Spencer.

Pero la japonesa no era la única en el listado. Microsoft también estaba interesado en Bungie, Zynga e IO Interactive.

Para la empresa, la primera era muy importante para ellos por la enorme comunidad que juega Destiny. Además, había recibido una participación financiera de la china NetEase de 100 millones de dólares, lo que, sumado a la cantidad de horas que le dedican los jugadores de Xbox al juego, se convertía en pieza clave de su expansión. De este caso sí sabemos el desenlace: Bungie ahora pertenece a Sony.

Un documento de “observación final” de 2021 de la propia empresa también puso a Microsoft investigando la compra de IO Interactive (desarrolladores de Hitman), Thunderful Games (The Gunk o Super Meat Boy Forever), Supergiant Games (Hades), Niantic (Pokémon GO), Playrix (Garden Scapes) y Zynga (FarmVille).

Al final fue Activision Blizzard

Las conversaciones no reflejan qué pasó entre Microsoft y SEGA y cuál fue el motivo por el cual no prosperó la compra. No se sabe si realmente se llegó a realizar una propuesta formal o simplemente quedó en un correo de seguimiento.

Con el resto de empresas sí se conoce el destino. La tecnológica quería expandirse a más franquicias de PC y celulares, hecho por el cual llegó a conversaciones con la empresa.

Pero al final de cuentas, Microsoft encontró en Activision Blizzard una propuesta completa: mantiene franquicias mundialmente famosas como Call of Duty, Starcraft o World of Warcraft, también sería dueña de sagas de celulares de la talla de Candy Crush.

Eso sí, su transacción de 69 mil millones de dólares no está aprobada. La FTC quiere bloquear de todas formas esta compra debido a los riesgos que puede suponer al mercado de videojuegos esta masiva adquisición. Los riesgos se apuntan en el juego de la nube y el monopolio del juego de disparos, uno de los más millonarios en la industria.