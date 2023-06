EE. UU. va contra la compra de Activision Blizzard por Microsoft: los motivos para bloquearla

La compañía tecnológica Microsoft se encuentra en un momento clave en su historia. Hace más de un año, la gigante anunció una de sus máximas compras hasta la fecha: adquiriría Activision Blizzard por 69 mil millones de dólares.

Pero actualmente, la transacción aún no ha logrado concretarse y es porque ha encontrado la negativa respuesta de dos máximos reguladores. Primero fue la Autoridad de Competencia y Mercado del Reino Unido (CMA), y ahora lo es la Comisión Federal de Comercio de EE. UU. (FTC) quien le hace la vida imposible. ¿Por qué están buscando bloqueárselo?

Gigante tras gigante

Activision Blizzard no es una empresa pequeña. Comandada actualmente por un polémico Bobby Kotick, la empresa fusionada mantiene en su haber decenas de franquicias multimillonarias de videojuegos. Solo por parte de Blizzard, tiene a sagas como Warcraft, Starcraft, Overwatch y Diablo. Para darnos una idea, en solo 5 días de lanzado el juego Diablo IV, ha obtenido 666 millones de dólares en ganancias.

Pero el verdadero objeto de preocupación para reguladores, y para las empresas rivales, va por parte de Activision. Esta empresa es la creadora de Call of Duty, una franquicia “lo suficientemente grande para ganar mil millones de dólares de beneficios anuales netos”, según documentos oficiales. Que pase a formar parte de Xbox provocaría que muchos usuarios se compren una consola de la empresa, preocupación que ha sido expresada por la PlayStation, marca que lo tiene como uno de sus máximos atractivos en sus plataformas.

La compra pondría, asegura Sony, a Microsoft en una posición dominante en el mercado y la convertiría en una de las máximas gigantes de la industria, solo detrás de la propia compañía japonesa y Tencent, enorme conglomerado chino presente en múltiples áreas.

Tanto la CMA como el regulador de la Unión Europea han llevado sus respectivos análisis al respecto y han llegado a la conclusión de que la compra no afectaría necesariamente a sus rivales, especialmente porque Microsoft ha hecho una campaña de alianzas con marcas como Nintendo para llevar a Call of Duty a sus plataformas por al menos 10 años. La misma proposición se hizo a PlayStation, pero esta no la ha aceptado.

Lo que sí es motivo de preocupación y es la razón para que la CMA bloquee la compra es el juego en la nube. Para el regulador británico, tener esta enorme cantidad de juegos provocaría un monopolio para los servicios de streaming de videojuegos, lo que dejaría sin alternativa a cualquier empresa que desee competir en este rubro.

La FTC entra en acción

Punto aparte merece la FTC. El regulador estadounidense ahorita se encuentra un paso delante de Microsoft porque ha logrado que un juez federal del país emita una orden que impida temporalmente que las empresas finalicen el acuerdo multimillonario hasta que un tribunal llegue a una conclusión sobre una primera demanda solicitada por la entidad.

La FTC presentó una queja antimonopolio en diciembre de 2022 para bloquear el acuerdo por las preocupaciones de que "permitiría a Microsoft eliminar a los competidores de sus consolas de juegos Xbox y su contenido de suscripción y negocio de juegos en la nube en rápido crecimiento". Mientras que para el resto de autoridades, la compra no afectaría negativamente a los rivales en consolas, para la FTC sí es un caso a observar.

Se esperaba que la investigación del regulador se concrete antes del 18 de julio, pero las nuevas investigaciones y la nueva queja aceptada, permitirá que haya más tiempo de investigación y negociaciones con las partes necesarias.

Por el momento, el tribunal está programado para escuchar a los representantes de la FTC el próximo 22 y 23 de junio, donde se brindarán mayores detalles del caso.

Pero, por más curioso que parezca, Microsoft parece estar feliz con estos últimos movimientos. En un comunicado, la compañía señaló que la medida cautelar “acelerará el proceso legal que ayudará a que la fusión avance antes”.

“Agradecemos la oportunidad de presentar nuestro caso en un tribunal federal”, dijo Brad Smith, presidente de Microsoft. “Creemos que acelerar el proceso legal en los EE. UU. finalmente traerá más opciones y competencia al mercado”.