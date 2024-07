¿Cuáles son los factores que aumentan la posibilidad de desarrollar la enfermedad de Alzheimer?

El doctor Elmer Huerta es el consultor médico de RPP | Fuente: RPP

A través de un análisis de 27 diferentes estudios realizados en los últimos 70 años, un grupo de expertos determinó cuáles son los principales factores que ayudan a prevenir la enfermedad de Alzheimer.



El estudio, publicado en la revista médica The Lancet, ha encontrado varias cosas significativas sobre esta enfermedad neurodegenerativa, señala el doctor Elmer Huerta, consultor médico de RPP. "Por ejemplo que el cigarrillo, la diabetes, el nivel de educación y la obesidad son factores de riesgo (para desarrollar alzhéimer)", indica el especialista en salud.



Esta investigación también da cuenta que algunos factores de riesgo han ido cambiando a través de estos 70 años; sin embargo, hay uno que se ha mantenido constante a lo largo del tiempo. Este -dice Huerta- es la hipertensión arterial.



"Aquellas personas que presentan hipertensión arterial y que no la han tratado durante los años son las que están más propensas a desarrollar la enfermedad de Alzheimer, de acuerdo a esta revisión", dijo el doctor en el segmento Espacio Vital de RPP.

"Esto nos lleva a preguntarnos ¿sabe usted cuánto es su presión arterial? ¿cuándo fue la última vez que se la tomó? Eso es algo básico y elemental que toda persona debe hacer. Debemos tomarnos nuestra presión arterial si vamos con el doctor, en las farmacias también toman la presión arterial. Así como sabemos el número del cuello de la camisa que usamos o la falda que usamos, igual debemos saber cuánto es nuestra presión arterial porque, de acuerdo con esta revisión, el tener presión arterial durante los años y no tratarla es el factor de riesgo más importante para desarrollar alzhéimer", subrayó Elmer Huerta.

FDA aprobó un segundo medicamento para tratar el alzhéimer



Otra noticia importante que se ha dado a conocer recientemente es que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó el uso del medicamento donanemab de la farmacéutica Eli Lilly, que ralentiza el alzhéimer para el tratamiento temprano de la enfermedad.

La FDA autorizó su uso para adultos que sufren alzhéimer sintomático temprano, que incluye a personas con un deterioro cognitivo moderado; así como pacientes con demencia leve causada por el alzhéimer.



Donanemab ataca las placas amiloides, que se forman por la acumulación de proteínas producidas naturalmente por el cuerpo, que están vinculadas con varias dolencias como alzhéimer, Parkinson así como otras enfermedades neurológicas.

No obstante, el doctor Elmer Huerta aclaró que este nuevo medicamento "no es la divina panacea", pues no ofrece una rápida acción contra el alzhéimer y, además, tiene efectos secundarios importantes. "Puede provocar sangrados en el cerebro de algunas personas y la mortalidad por el uso de este medicamento en los primeros meses puede ser un poco mayor que, incluso, los que no lo usan. De tal modo que es un medicamento que debe ser usado con muchísimo cuidado", sostuvo.

"Otra cosa importante es el precio. El precio por este medicamento al año es, al cambio actual, de 123 mil soles", agregó el Dr. Huerta.

