Científicos latinos en EE.UU. hallan biomarcador que podría detectar temprano el Alzheimer

Los científicos destacan que los resultados son prometedores y podrían ser un primer paso para más estudios.

Científicos latinos de la Universidad Internacional de Florida (FIU) descubrieron que un biomarcador podría facilitar la detección del Alzheimer años antes de sus primeros síntomas y posibles tratamientos tras analizar tejidos de cerebros de familias colombianas con la mutación "paisa".

El investigador cubanoestadounidense Tomás R. Guilarte y su estudiante colombiano Daniel Martínez encontraron que los niveles altos de un biomarcador clave de la inflamación cerebral, la proteína translocadora de 18 kDa (TSPO), podría indicar desde temprano que una persona desarrollará Alzheimer.

El estudio, el primero que indaga con detalle cuán pronto empieza a elevarse este biomarcador, "detecta la neuroinflamación que hay en la enfermedad, que es un proceso que empieza muy temprano", explica a EFE el profesor Guilarte, decano de la Robert Stempel College of Public Health & Social Work de FIU.

"Entonces es un proceso que lleva mucho tiempo, y si podemos detectarlo al principio también podemos tener la posibilidad de desarrollar terapia para poder tratar al paciente", expresa el investigador en una entrevista en su laboratorio.

Guilarte y su equipo usaron un software especial de imagen que detectó niveles elevados de TSPO en ratones modificados genéticamente con Alzheimer familiar desde las seis semanas de edad, lo que equivale a entre 18 y 20 años en humanos.

Estas proteínas están en el subículo, una parte crucial de la estructura cerebral del hipocampo, y en las microglías, principales células inmunitarias del cerebro.

Las hembras tuvieron mayor presencia de TSPO, lo que refleja la estadística de que dos tercios de los pacientes humanos con Alzheimer son mujeres, según el estudio.

El biomarcador puede detectarse con una tomografía por emisión de positrones ('PET scan' en inglés), pero es "muy costosa", por lo que el investigador indica que su equipo "está desarrollando una prueba de sangre que no sea tan costosa y se pueda aplicar a la población".

Colombia, clave en el descubrimiento científico

Lo detectado en los ratones se validó con el análisis de tejido cerebral donado por familias de la región de Antioquia, en Colombia, que portan la mutación "paisa", identificada por el fallecido científico colombiano Francisco Lopera, coautor del estudio, detalla Martínez, primer autor de la investigación y candidato doctoral.

Estas personas son "el grupo poblacional más grande de Alzheimer familiar a nivel mundial", por lo que esta "mutación es muy importante porque estas personas presentan un Alzheimer muy agresivo de inicio temprano", describe el estudiante.

Mientras en la versión esporádica de la enfermedad, la más frecuente, los síntomas suelen comenzar a los 65 años, los pacientes con la mutación "paisa" muestran síntomas a partir de los 30 años, presentan un deterioro a los 40 años y mueren entre los 50 y 60 años, añade.

"Es muy importante porque, como están tan bien caracterizadas (las señales de Alzheimer), esta familia nos puede aportar mucho más información con relación a los hallazgos que hicimos", considera Martínez, quien agradece al Grupo de Neurociencias de Antioquia por el apoyo para la investigación.

La esperanza de una terapia

Por ahora no hay cura para esta enfermedad y los tratamientos son para ralentizar los síntomas, pero Martínez apunta que "los resultados son prometedores y podrían ser un primer paso para más estudios", y en algún momento "ayudar a diagnosticar el Alzheimer mucho más temprano y también empezar unas terapias más tempranas".

Las próximas investigaciones, adelanta el joven, se centrarán en analizar la presencia de TSPO en pacientes con la versión esporádica o más frecuente del Alzheimer, y en "utilizar esta proteína como un blanco terapéutico", es decir, ver si pueden usarse fármacos para neutralizarla.

"Esa es la idea (desarrollar un tratamiento) porque este biomarcador tiene droga que le afecta. Eso es una de las partes de los estudios que queremos hacer: si las drogas que son efectivas en el marcador, pueden ser efectivas en la enfermedad", concluye el investigador Guilarte.