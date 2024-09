¿Leer con baja iluminación es perjudicial para la visión? Desmintiendo mitos sobre la salud ocular

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los ojos son una parte fundamental del cuerpo; sin embargo, se han generado una serie de mitos y creencias a lo largo del tiempo que tienen que ser desmentidos para promover una comprensión precisa de la salud ocular. A continuación hemos destacado 5 de esos mitos que rodean al mundo de la visión.

Mito 1: "Comer zanahorias mejora la visión"

Falso. Usualmente en el día a día las personas ya ingieren ciertas cantidades de vitamina A que resultan ser suficientes para el funcionamiento del organismo. Se usan cantidades mayores de vitamina A en los procesos de degeneración macular relacionada a la edad, donde se ha visto que hay un 28 % más probabilidad de reducir la progresión de la enfermedad.



Mito 2: "Sentarse cerca a pantallas electrónicas pueden dañar la visión"

Falso. Las pantallas electrónicas no dañan la visión. No obstante, sí sería ideal que las personas que están frente a las pantallas de celulares, computadoras, etc. tengan ciertas pausas cada 20 minutos para que puedan descansar de su luz.

También es importante el parpadeo cuando se está frente a pantallas. Hay un síndrome que es conocido como el Síndrome del Ordenador que incluye el ojo seco. Se ha demostrado que la persona parpadea normalmente 22 veces de manera involuntaria por minuto; sin embargo, cuando se está frente a pantallas, parpadea solamente entre 7 y 11 veces por minuto. Esto significa que se está más expuesto a la evaporación de la lágrima que cubre la superficie de los ojos, pudiendo provocar ardor, sensación de cuerpo extraño, enrojecimiento y hasta cansancio.



Mito 3: "Leer con baja iluminación es perjudicial para la visión"

Falso. Usar baja luz va a depender más que todo de lo que la persona esté acostumbrada. Lo que sí se pide es que la habitación tenga una iluminación adecuada para poder leer con más facilidad.



Mito 4: "La disminución de la visión es inevitable en el envejecimiento"

Es relativo. Existen enfermedades relacionadas con la edad (como la degeneración macular, por ejemplo) que pueden provocar disminución de la visión en un grupo de pacientes. También hay otros pacientes que presentan disminución de la agudeza visual a medida que van avanzando en los años por la presencia de las cataratas.

Los casos en los que es un poco irreversible la pérdida de la visión es en aquellos pacientes que tienen degeneración macular avanzada.

Mito 5: "Los bebés nacen con los ojos del tamaño que siempre van a tener"

Falso. El tamaño del globo ocular de un bebé recién nacido es de dos terceras partes del que tendremos a lo largo de la vida, que llega a ser de 24 milímetros en su eje anteroposterior. En otras palabras, los ojos de los niños van a presentar cambios hasta los 18 o 21 años aproximadamente.

