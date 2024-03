"Un niño que no ve bien no va a rendir en el colegio": consejos para cuidar la salud visual en escolares

Con el inicio de las clases escolares, la médico oftalmóloga Mercedes Baca Chávez recordó a los padres de familia la importancia de realizar un chequeo oftalmológico a los niños a fin de detectar oportunamente alguna condición que les impida ver con normalidad.

"Es muy importante un control para todos los niños que están entrando a esta época escolar por el rendimiento que van a tener. Un niño que no ve bien no va a rendir en el colegio, no va a copiar bien, se va a entretener, va a ser hiperactivo porque no ve", comentó Mercedes Baca en el programa Conexión de RPP.

La especialista precisó que los problemas de visión más comunes en la infancia son los defectos de refracción como: miopía, hipermetropía y astigmatismo que causan visión borrosa.



Salud "Un niño que no ve bien, no va a rendir en el colegio", dijo la médico oftalmóloga Mercedes Baca

¿Cómo cuidar la salud visual de los niños?

En su diálogo con RPP, Mercedes Baca recomendó a los padres de familia supervisar que los niños no usen de manera excesiva los dispositivos electrónicos dado que sus pantallas podrían provocar daños en los ojos.

Indicó, asimismo, que la regla "20-20-20" es uno de los ejercicios más recomendados para prevenir problemas de fatiga visual asociados al uso de pantallas digitales. ¿En qué consiste este método? "Son 20 minutos que puedes estar en la pantalla del dispositivo y 20 segundos que tienes que descansar a 20 pies, que son 6 metros aproximadamente (...) Eso va a hacer que descanse el ojo, porque si el ojo se queda con la mirada detenida la miopía puede aumentar", explicó.

Por otra parte, la especialista de OftalmoSalud indicó que los niños que usan lentes deben acudir regularmente a exámenes de los ojos para mantener actualizada la graduación ocular. "Hasta los 11 o 12 años (la revisión) es cada 6 meses. Después de los 12 años de edad es anual, ¿por qué? por el crecimiento, el ojo crece rápidamente hasta los 11 o 12 años. El ojo crece micras, por eso es que no lo distinguimos del crecimiento", sostuvo.

De igual manera, precisó que el hecho de no utilizar los anteojos cuando se requiere, puede provocar en los niños el ojo perezoso. "El niño está en desarrollo visual y si no usa el lente el cerebro no va a aprender a ver claro y va a tener los ojos perezosos. El ojo perezoso es aquel que no aprende a ver, si tengo una medida alta entonces mis ojos van a ver borrosos y mi cerebro va a aprender a ver mal. Si me estoy sacando y poniendo los lentes, mi cerebro no está llegando a ver bien y cuando termine el desarrollo visual a los 6 años ya veo mal", señaló.

Salud ¿Cómo cuidar la salud visual de nuestros hijos en su regreso a clases?