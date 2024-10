Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Salud ¿La tartamudez se puede curar? Derrumbando mitos sobre este trastorno del habla

La tartamudez es un trastorno del habla que se caracteriza por causar interrupciones en la fluidez del habla. Estas interrupciones o bloqueos pueden presentarse en diversas formas: algunas personas repiten sonidos, sílabas y palabras. Otras estiran un sonido o se detienen repentinamente en medio de su discurso.



Cuatro mitos frecuentes sobre la tartamudez



1. "La persona que tartamudea simplemente tiene que relajarse antes de hablar"



Mito. La tartamudez no solo es una alteración en la fluidez del habla, también viene a ser una condición en la cual la persona no controla el habla. Entonces, pedir a la persona tartamuda que se calme o que se relaje no hace que deje de tartamudear. Por el contrario, ese pedido puede generar más estrés, ansiedad y nerviosismo en la persona, provocando incluso más momentos de tartamudeo.



2. "La tartamudez es un problema psicológico causado por ansiedad, estrés o nerviosismo"



Mito. Generalmente las personas piensan que el tartamudeo inicia cuando el niño tiene un trauma o un susto, pero no es así. Los estudios han demostrado que las personas que tienen tartamudez presentan una alteración en el control neuromotor del habla. En décadas pasadas también se decía que era causada por el nerviosismo, pero tampoco es así.



Las últimas investigaciones indican que el 60 % de las personas que tartamudean tienen parientes con tartamudez. Otros estudios a nivel genético realizados a tartamudos encontraron que el 20 % presenta alteraciones en los genes relacionados al habla. Entonces, si bien es cierto que aún no está claro el origen de la tartamudez, las investigaciones han descartado que el problema sea emocional y está más vinculado a la actividad cerebral.



3. "Las personas que tartamudean no son inteligentes"

Mito. Tal vez se puede pensar que los tartamudos no son inteligentes porque se demoran un poco más de lo normal en hablar, pero no necesariamente se debe a una deficiencia intelectual, sino más bien tienen miedo a expresarse o desenvolverse con naturalidad debido a su trastorno.



4. "La tartamudez se cura"

Mito. Para que la tartamudez tenga cura, tendría que ser una enfermedad; sin embargo, este no es el caso. La tartamudez es una condición en la cual la persona tiene alterada la fluidez del habla y es algo involuntario.

Cuando el abordaje de la tartamudez se hace desde pequeños, el pronóstico de recuperación es alto; sin embargo, mientras más va creciendo el menor, más se instala el cuadro y eso va a hacer que quede un tartamudeo de por vida. Sí se puede controlar, pero para ello se necesitan terapias.