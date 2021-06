Tsukuyama: “Lo más probable es que tengamos más variantes mientras el virus siga en circulación”

Hace un par de días, el ministro de Salud Óscar Ugarte confirmó el primer caso de la variante delta en Lima, además de otros tres casos confirmados en Arequipa."Sí, efectivamente, lo podemos afirmar ya. Se confirmó un tercer caso en Arequipa y un primer caso en Lima, en el distrito de Comas. Eso está siendo evaluado, se ha hecho el cerco epidemiológico, se sigue evaluando, no solo en Arequipa, en el sur, también en Lima y en el resto del país”, comentó.

El doctor Pablo Tsukuyama, profesor de Microbiología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) explicó que la aparición de variantes del nuevo coronavirus, que causan la enfermedad de la COVID-19, dependen de muchos factores.

“Que sea una variante de interés significa que es más contagiosa, que está demostrado. Para el caso de las variantes alfa, gamma, delta, esta última ya se ha demostrado que es más agresiva”, comenta.

El doctor Tsukuyama resalta que lo más probable que tengamos más variantes mientras el virus siga en circulación. “Hasta que no se reduzcan los casos, no vamos a poder prevenir las variantes del nuevo coronavirus”, comentó. Además, resalta que aún no se sabe si la vacuna funciona contra la variante Lambda.

El especialista resalta que la vigilancia genómica en Perú va mejorando, “el Gobierno ha fortalecido la capacidad de vigilancia del Instituto Nacional de Salud (INS). “Ahora se hace 10 veces más (que antes), ahora son mil genomas por mes”, añade.

Agrega que se deben recordar los cuidados ante las presencia de las nuevas variantes del nuevo coronavirus: No dejar que hayan tantas infecciones por COVID-19, mantener el uso de la mascarilla y evitar las reuniones en aglomeraciones.

¿CÓMO PREVENIR EL CONTAGIO DE LA COVID-19?

El distanciamiento social y el uso de mascarillas son herramientas claves para frenar el avance en el contagio del nuevo coronavirus. De acuerdo con la escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, la COVID- 19 se propaga a través de las gotas de saliva que se producen cuando una persona infectada tose o estornuda. Es decir, si frenamos nuestro movimiento innecesario en las calles, mantenemos una distancia mínima de uno o dos metros, usamos mascarillas y nos lavamos constante y correctamente las manos (al menos durante 20 segundos), el virus también se detendrá.

Los especialistas en salud pública explican que se debe mantener una distancia mínima de dos metros entre persona y persona para evitar la infección, además de eliminar por completo cualquier tipo de aglomeración. Las proyecciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) explican que, siendo realistas, si no se acata el distanciamiento social, el uso de mascarillas y el lavado de manos, la afluencia de pacientes en unidades de cuidados intensivos hará que colapse el sistema de salud en el Perú.

