¿Puede ser peligroso tener un 'remember' con la expareja?

La psicoterapeuta Antonella Galli estuvo esta mañana en el programa Encendidos | Fuente: RPP

Un 'remember' es definido como el encuentro con la persona con quien se tuvo una relación en el pasado, con el objetivo de rememorar o recrear momentos que vivieron juntos.



La psicoterapeuta Antonella Galli mencionó en el programa Encendidos de RPP que en la actualidad los chicos más jóvenes suelen recurrir a estos 'remembers' porque prefieren las "relaciones líquidas".



"Muchas veces pasa que los jóvenes no quieren compromisos, no quieren una relación en la que tengan que estar pendientes de contestar mensajes, contestar WhatsApp o escribirse. Muchos deciden terminar para no tener compromisos, pero quieren tener los 'remembers'", explica.

Vivir bien Los más jóvenes suelen recurrir a los "remembers" porque prefieren únicamente las "relaciones líquidas", dice psicoterapeuta

¿Los 'remembers' pueden ser un arma de doble filo? De acuerdo con la especialista, los 'remembers' pueden ser peligrosos porque pueden ser el "anzuelo" para volver a "capturar" a la expareja y retomar la relación bajo una falsa idea de perfeccionismo.



Indica, además, que un 'remember' puede ser más perjudicial para la persona a quien le terminaron, pues puede ilusionarse y pensar que la relación se retomará nuevamente.

"Cuando una relación termina, la persona que termina ya hizo su duelo y ya no tiene esa vinculación, pero al que le terminan le es mucho más difícil, pasa por un duelo en el que le cuesta desapegarse. Entonces, si le llega una llamada (del ex) y le dice para verse, la persona que todavía está sufriendo y aún no lo olvida va a decir que sí. Ahí hay mayor dolor", detalla la psicoterapeuta.



"Cuando uno ya termina una relación, debe tener cierta empatía por aquella persona con la que terminó. Si le sigues contactando o le escribes, sigues creando una falsa expectativa de que lo vas a perdonar o de que van a regresar", añade.



Para evitar caer en estos reencuentros con la expareja, Galli recomienda tener tus 3 S.O.S. Es decir, tener 3 personas de confianza para que te acompañen en el proceso de duelo, con las cuales vas a planificar tus actividades de la semana y los fines de semana. Asimismo, por un tiempo bloquea o elimina tus redes sociales para que no estés stockeando a tu ex.

Vivir bien ¿Los remembers pueden ser un arma de doble filo? Esto dice la psicoterapeuta Antonella Galli