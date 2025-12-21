Últimas Noticias
Alianza Lima alineó a cuatro extranjeras ante Universitario: ¿qué dice el reglamento de la Liga Peruana de Vóley?

Erick Chavez

por Erick Chavez

Facundo Morando alineó a cuatro jugadoras extranjeras ante Universitario. ¿Qué dicen las bases de la Liga Peruana de Vóley?

Este domingo se disputó el clásico entre Alianza Lima y Universitario por la Liga Peruana de Vóley 2025-2026. El cuadro de La Victoria derrotó a las Cremas por 3-0, demostrando su superioridad sobre el rival.

Sin embargo, las dirigidas por Facundo Morando podrían perder el partido en mesa. Y es que, durante el primer set, el estratega argentino —en su intento por ordenar a su equipo— ordenó el ingreso de Doris Manco por Clarivett Yllescas.

Este cambio generó que el cuadro de La Victoria contara con cuatro extranjeras en cancha. De hecho, durante la transmisión, los comentaristas indicaban a cada momento que Alianza Lima tenía cuatro foráneas en su sexteto.

¿Qué dice el reglamento? ¿Cuál es la sanción en caso Alianza Lima haya incurrido en falta?

Bases de la Liga Peruana 2025-2026

De acuerdo con las Bases de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026, se permiten tres extranjeras en cancha por equipo. Además, todas deben ser mayores de 18 años.

"Se permite la participación de hasta tres (3) extranjeras en campo por equipo. En el campo de juego se considerará la nacionalidad de la líbero que ingresa sin importar la nacionalidad de la deportista por la que se ingresa".

Si Universitario presenta un reclamo por la mala alineación de Alianza Lima, el cuadro Crema se llevaría la victoria por 3-0, con marcadores de 25-0, 25-0 y 25-0.


Alianza Lima Universtario de Deportes Liga Peruana de Vóley LPV

