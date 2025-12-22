Últimas Noticias
Alianza Lima juega ante Inter Miami: ¿cuántas entradas se han vendido para la Noche Blanquiazul 2026?

Alianza Lima jugará por primera vez frente al Inter Miami.
Alianza Lima jugará por primera vez frente al Inter Miami. | Fuente: Club Alianza Lima
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Alianza Lima ofreció un nuevo reporte respecto a la venta de boletos para la Noche Blanquiazul en enero.

Un partidazo. El sábado 24 de enero, Alianza Lima va a jugar ante el Inter Miami en el Estadio Alejandro Villanueva en lo que será la Noche Blanquiazul 2026.

Hay gran expectativa para el cotejo de Alianza Lima contra Inter Miami. Y es que será la segunda ocasión que Lionel Messi vendrá con 'Las Garzas' a territorio peruano para jugar un amistoso internacional (el primero fue a inicios del presente año ante Universitario en el Estadio Monumental).

Es así que, en relación al partido contra el campeón de la MLS, Alianza dio un nuevo reporte sobre cuántas entradas se han vendido hasta el momento para ver en Matute a 'Leo', Rodrigo De Paul, Luis Suárez y más.

"Alianza Lima recibe al Inter Miami en casa y tú no te lo puedes perder. 7000 entradas vendidas", es lo que indican las redes sociales del conjunto de La Victoria.

Precio de las entradas para la Noche Blanquiazul 2026

TribunaGeneralAbonadosAforo
PalcoS/ 3125S/ 2500120
Occidente centralS/ 2375S/ 19002284
Occidente lateralS/ 2000S/ 16002696
Occidente silla de ruedasS/ 720S/ 7209
OrienteS/ 1500S/ 12008432
Oriente ConadisS/ 720S/ 720120
SurS/ 470S/ 3769750
NorteS/ 470S/ 3765615

Hay que tener en cuenta que también se espera la presencia del lateral izquierdo Sergio Reguilón, exReal Madrid y Atlético, en el conjunto rosa. Es su nuevo fichaje y llega a cubrir la plaza que deja Jordi Alba, quien pasó al retiro.

Alianza Lima recibe al Inter Miami

Alianza Lima jugará con el Inter Miami en la Noche Blanquiazul 2026, que de acuerdo con lo informado por la productora que gestiona la llegada al Perú del club norteamericano, será el sábado 24 de enero en el estadio Alejandro Villanueva (8:00 p.m.), celebrando los 125 años de vida institucional íntima.

La posibilidad de que Lionel Messi y compañía estén nuevamente en la capital peruana surgió a finales de octubre. La confirmación llega resaltando que el recinto de Matute será el escenario para el evento.

