Alianza Lima juega ante Inter Miami: ¿cuántas entradas se han vendido para la Noche Blanquiazul 2026?

Un partidazo. El sábado 24 de enero, Alianza Lima va a jugar ante el Inter Miami en el Estadio Alejandro Villanueva en lo que será la Noche Blanquiazul 2026.

Hay gran expectativa para el cotejo de Alianza Lima contra Inter Miami. Y es que será la segunda ocasión que Lionel Messi vendrá con 'Las Garzas' a territorio peruano para jugar un amistoso internacional (el primero fue a inicios del presente año ante Universitario en el Estadio Monumental).

Es así que, en relación al partido contra el campeón de la MLS, Alianza dio un nuevo reporte sobre cuántas entradas se han vendido hasta el momento para ver en Matute a 'Leo', Rodrigo De Paul, Luis Suárez y más.

"Alianza Lima recibe al Inter Miami en casa y tú no te lo puedes perder. 7000 entradas vendidas", es lo que indican las redes sociales del conjunto de La Victoria.

𝐀𝐥𝐢𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐫𝐞𝐜𝐢𝐛𝐞 𝐚𝐥 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐝𝐞 𝐌𝐢𝐚𝐦𝐢 𝐞𝐧 𝐜𝐚𝐬𝐚 𝐲 𝐭𝐮́ 𝐧𝐨 𝐭𝐞 𝐥𝐨 𝐩𝐮𝐞𝐝𝐞𝐬 𝐩𝐞𝐫𝐝𝐞𝐫. 🎇⚪️🔵



Adquiere tus entradas aquí➡️ https://t.co/CkiWWy0xJR#HistoriaEnLaVictoria#MessiEnLaCasa pic.twitter.com/zHHbhFN2iW — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) December 22, 2025

Precio de las entradas para la Noche Blanquiazul 2026

Tribuna General Abonados Aforo Palco S/ 3125 S/ 2500 120 Occidente central S/ 2375 S/ 1900 2284 Occidente lateral S/ 2000 S/ 1600 2696 Occidente silla de ruedas S/ 720 S/ 720 9 Oriente S/ 1500 S/ 1200 8432 Oriente Conadis S/ 720 S/ 720 120 Sur S/ 470 S/ 376 9750 Norte S/ 470 S/ 376 5615

Hay que tener en cuenta que también se espera la presencia del lateral izquierdo Sergio Reguilón, exReal Madrid y Atlético, en el conjunto rosa. Es su nuevo fichaje y llega a cubrir la plaza que deja Jordi Alba, quien pasó al retiro.

Alianza Lima recibe al Inter Miami

Alianza Lima jugará con el Inter Miami en la Noche Blanquiazul 2026, que de acuerdo con lo informado por la productora que gestiona la llegada al Perú del club norteamericano, será el sábado 24 de enero en el estadio Alejandro Villanueva (8:00 p.m.), celebrando los 125 años de vida institucional íntima.

La posibilidad de que Lionel Messi y compañía estén nuevamente en la capital peruana surgió a finales de octubre. La confirmación llega resaltando que el recinto de Matute será el escenario para el evento.