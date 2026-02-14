San Martín vs. Atenea en vivo: ¿a qué hora juegan y cómo ver fecha 7 de fase 2 de Liga Peruana de Vóley 2026?

San Martín enfrentará a Atenea por la fecha 7 de la segunda ronda de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026. El encuentro se disputará en el Coliseo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

Las 'santas' tiene el rótulo de favoritas, pero saben que no pueden caer en triunfalismo con una Atenea que superó a Universitario ante todo pronóstico.

San Martín tendrá acción la próxima semana en el Campeonato Sudamericano de Clubes de Voleibol Femenino 2026.

San Martín vs. Atenea: ¿cómo llegan a la fecha 7 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026?



San Martín venció 3-0 a Rebaza Acosta tras una gran performance, mientras que Atenea viene de sorprender y derrotó 3-0 a Univesitario de Deportes.

¿Cuándo y dónde juegan San Martín vs. Atenea en vivo por la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026?



El partido San Martín vs. Atenea se disputará el sábado 14 de febrero en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, en el distrito de Villa El Salvador (Lima). El recinto tiene capacidad para recibir a 6000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan San Martín vs. Atenea en vivo por la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026?

En Perú , el partido San Martín vs. Atenea comienza a las 5:00 p.m.

, el partido San Martín vs. Atenea comienza a las 5:00 p.m. En Colombia, el partido San Martín vs. Atenea comienza a las 5:00 p.m.

En Ecuador, el partido San Martín vs. Atenea comienza a las 5:00 p.m.

En Bolivia, el partido San Martín vs. Atenea comienza a las 6:00 p.m.

En Venezuela, el partido San Martín vs. Atenea comienza a las 6:00 p.m.

En Argentina, el partido San Martín vs. Atenea comienza a las 7:00 p.m.

En Brasil, el partido San Martín vs. Atenea comienza a las 7:00 p.m.

En Chile, el partido San Martín vs. Atenea comienza a las 7:00 p.m.

En México (CDMX), el partido San Martín vs. Atenea comienza a las 4:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido San Martín vs. Atenea comienza a las 5:00 p.m.

¿Dónde ver el San Martín vs. Atenea en vivo por TV?



El partido San Martín vs. Atenea se podrá ver EN VIVO por TV en señal abierta a través de Latina (Canal 2). Vía streaming se puede ver la web y app de Latina. Todos los detalles los encontrarás en la página web de RPP.pe

San Martín vs Atenea: precios de entradas



Los precios de las entradas para el San Martín vs Atenea, disponibles en la plataforma Joinnus, son los siguientes: