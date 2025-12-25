Alianza Lima vs San Martín EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley?

Duelo de líderes. Alianza Lima y San Martín se verán las caras en el duelo más importante de la fecha 10 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley. El cuadro de La Victoria es líder del certamen con 27 unidades, seguido por San Martín, que tiene 24 puntos. ¿A qué hora es el partido y por dónde verlo EN VIVO?

El partido entre Alianza Lima vs San Martín se jugará el sábado 27 de diciembre en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en el distrito de Villa El Salvador, desde las 7:00 p.m. hora peruana. Será transmitido EN DIRECTO por Latina (2 y 702 HD) y por la app y la página web de Latina. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Alianza Lima vs. San Martín: ¿cómo llegan a la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025?



Alianza Lima llega al partido luego de vencer 3-0 a Universitario. San Martín, en tanto, llega al cotejo tras derrotar 3-0 a Deportivo Soan.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs San Martín en vivo por la Liga Peruana de Vóley 2025?



El encuentro entre Alianza Lima vs San Martín se disputará el sábado 27 de diciembre en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en el distrito de Villa El Salvador. El recinto tiene capacidad para 6100 espectadores.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. San Martín en vivo por la Liga Peruana de Vóley 2025?



En Perú , el partido Alianza vs. San Martín comienza a las 7:00 p.m.

, el partido Alianza vs. San Martín comienza a las 7:00 p.m. En Colombia, el partido Alianza vs. San Martín comienza a las 7:00 p.m.

En Ecuador, el partido Alianza vs. San Martín comienza a las 7:00 p.m.

En Bolivia, el partido Alianza vs. San Martín comienza a las 8:00 p.m.

En Venezuela, el partido Alianza vs. San Martín comienza a las 8:00 p.m.

En Brasil, el partido Alianza vs. San Martín comienza a las 9:00 p.m.

En Argentina, el partido Alianza vs. San Martín comienza a las 9:00 p.m.

En Uruguay, el partido Alianza vs. San Martín comienza a las 9:00 p.m.

En Chile, el partido Alianza vs. San Martín comienza a las 9:00 p.m.

En Paraguay, el partido Alianza vs. San Martín comienza a las 9:00 p.m.



¿Dónde ver el Alianza Lima vs. San Martín en vivo por TV?



El amistoso entre Alianza Lima vs San Martín se podrá ver EN VIVO por TV —de manera exclusiva— a través de Latina (2 y 702 HD). También será transmitido vía streaming por la app y la página web de Latina. Sumado a ello, podrás seguir el minuto a minuto del cotejo por RPP.pe.

Alianza Lima vs. San Martín: precios de entradas



Los precios de las entradas para el Alianza vs San Martín, disponibles en la plataforma Joinnus, son los siguientes:

General: 20 soles

Preferente Norte y Sur: 25 soles

Preferente Oriente: 35 soles

Preferente Occidente: 45 soles