Universitario vs. Regatas: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley?

Se pone en marcha la fecha 10 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley Betsson 2025-2026, la última a disputarse en el año, y uno de los compromisos más atractivos será el Universitario vs. Regatas Lima.

Las Pumas sucumbieron en el clásico (3-0) contra Alianza Lima, pero aguardan la posibilidad de un cambio de escenario tras el reclamo presentado a la Federación. El equipo crema, eso sí, quiere levantarse ante un Regatas que no se aleja de la irregularidad, la que les ha llevado a sumar tres derrotas hasta el momento.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Universitario vs. Regatas: ¿cómo llegan a la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025?

Universitario perdió 3-0 con Alianza Lima en la fecha 9, pero el partido todavía no ha sido resuelto por la FPV tras un reclamo de la 'U'. Por su lado, Regatas llega a la contienda tras caer 3-1 ante Circolo Sportivo Italiano.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Regatas EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley 2025?

El partido Universitario vs. Regatas Lima se disputará el domingo 28 de diciembre en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, en el distrito de Villa El Salvador (Lima). El recinto tiene capacidad para recibir a 6 000 espectadores, aproximadamente.

¡𝗙𝗲𝗹𝗶𝘇 𝗻𝗮𝘃𝗶𝗱𝗮𝗱, 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗹𝗶𝗮 𝗰𝗿𝗲𝗺𝗮! 🎄🫂



Que esta Navidad nos regale unión, felicidad y la garra de siempre para seguir soñando juntos.#PumasConGarra pic.twitter.com/riCUcVR4nE — Universitario Vóley (@VoleyU1924) December 25, 2025

¿A qué hora juegan Universitario vs Regatas EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley 2025?

En Perú , el partido Universitario vs. Regatas Lima comienza a las 5:00 p.m.

, el partido Universitario vs. Regatas Lima comienza a las 5:00 p.m. En Colombia, el partido Universitario vs. Regatas Lima comienza a las 5:00 p.m.

En Ecuador, el partido Universitario vs. Regatas Lima comienza a las 5:00 p.m.

En Bolivia, el partido Universitario vs. Regatas Lima comienza a las 6:00 p.m.

En Venezuela, el partido Universitario vs. Regatas Lima comienza a las 6:00 p.m.

En Brasil, el partido Universitario vs. Regatas Lima comienza a las 7:00 p.m.

En Argentina, el partido Universitario vs. Regatas Lima comienza a las 7:00 p.m.

En Uruguay, el partido Universitario vs. Regatas Lima comienza a las 7:00 p.m.

En Chile, el partido Universitario vs. Regatas Lima comienza a las 7:00 p.m.

En Paraguay, el partido Universitario vs. Regatas Lima comienza a las 7:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Universitario vs. Regatas Lima comienza a las 5:00 p.m.

¿Dónde ver el Universitario vs. Regatas EN VIVO por TV y streaming?

El partido Universitario vs. Regatas Lima se podrá ver EN VIVO por TV en señal abierta a través de Latina (Canal 2). Vía streaming se puede ver la web y app de Latina. Todos los detalles los encontrarás en la página web de RPP.pe

Universitario vs. Regatas: precios de las entradas

Los precios de las entradas para el Universitario vs. Regatas Lima, disponibles en la plataforma Joinnus, son los siguientes:

General - Primera etapa: 20 soles

Preferente Norte y Sur - Primera etapa: 25 soles

Preferente Oriente - Primera etapa: 35 soles

Preferente Occidente - Primera etapa: 45 soles

Universitario vs Regatas: últimos resultados

21/12/2025 | Alianza Lima 3-0 Universitario – Liga Vóley, fase 1

14/12/2025 | Circolo Sportivo 2-3 Universitario – Liga Vóley, fase 1

07/12/2025 | Rebaza Acosta 0-3 Universitario – Liga Vóley, fase 1