Alianza Lima vs. San Martín EN VIVO: partidazo por la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima vs. San Martín EN VIVO: se enfrentan este sábado 27 de diciembre en el Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador. El partido corresponde a la fecha 10 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley Betsson 2025-26 y se jugará a partir de las 7:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por Latina. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Partidazo para cerrar el año. Los equipos que se ubican en la parte alta de la clasificación medirán fuerzas en uno de los duelos más esperados de la primera etapa de la Liga Peruana de Vóley.

Todavía con una resolución pendiente por el caso del clásico, el líder Alianza Lima le pondrá fin a su cargado 2025 exponiendo su invicto ante San Martín, el escolta en la tabla que solo cayó una vez en lo que va del curso, ante Regatas en cinco sets.

Alianza Lima vs. San Martín: así llegan a la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025

Alianza Lima derrotó por 3-0 a Universitario en la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley, aunque el partido todavía no ha sido resuelto por la FPV tras un reclamo de la 'U'. Por su lado, San Martín llega a la contienda tras vencer 3-0 a Deportivo Soan.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs. San Martín EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley 2025?

El partido Alianza Lima vs. San Martín se disputará el sábado 27 de diciembre en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, en el distrito de Villa El Salvador (Lima). El recinto tiene capacidad para recibir a 6 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. San Martín EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley 2025?

En Perú , el partido Alianza vs. San Martín comienza a las 7:00 p.m.

¿Qué canal TV transmite el Alianza Lima vs. San Martín EN VIVO por TV?

El partido Alianza Lima vs. San Martín se podrá ver EN VIVO por TV en señal abierta a través de Latina (Canal 2). Vía streaming se puede ver la web y app de Latina. Todos los detalles los encontrarás en la página web de RPP.pe

Alianza Lima vs. San Martín: precios de las entradas

Los precios de las entradas para el Alianza Lima vs. San Martín, disponibles en la plataforma Joinnus, son los siguientes:

General - Primera etapa: 20 soles

Preferente Norte y Sur - Primera etapa: 25 soles

Preferente Oriente - Primera etapa: 35 soles

Preferente Occidente - Primera etapa: 45 soles

Alianza Lima vs. San Martín: ¿quién es favorito según las casas de apuestas?

Casa de apuestas Alianza Lima San Martín Betano 1.31 3.15 Apuesta Total 1.30 3.40