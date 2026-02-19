Esmeralda Sánchez, capitana de Alianza Lima: "Cometimos menos errores que en otros partidos"

Alianza Lima, tras superar a la Universidad San Martín, clasificó a las semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley Femenino 2026.

En un triunfo que les permite quedar primeras del Grupo A, Alianza Lima hizo muestra de su jerarquía colectiva y venció 3-1 a la Universidad San Martín.

Posterior al encuentro, Maria Alejandra Marín, armadora del cuadro íntimo, reconoció el mal arranque blanquiazul en el primer parcial. “Quizás estuve un poco imprecisa y pasó por ahí la caída del grupo. Tenemos mucha comunicación y supimos sacar el partido adelante”, mencionó la colombiana.

Un factor fundamental en Alianza Lima también fue la defensa, la cual Esmeralda Sanchez, capitana victoriana, destacó tras el encuentro. “Mi trabajo es la recepción, pero mis compañeras también arman bien el bloqueo y ese es el trabajo en equipo”, comentó.

Además, señaló la importancia del juego prolijo y el análisis de partidos anteriores, con la finalidad de imponer su ritmo ante las ‘santas’. “A seguir trabajando, San Martín es un rival duro y creo que hoy cometimos menos errores que se vieron reflejados en el partido”, concluyó la líder blanquiazul.

Alianza Lima deberá esperar a la última fecha para conocer a su rival en la siguiente etapa. De salir victoriosas en dicha fase, lograrían la clasificación al Mundial de Clubes de Vóley 2026.