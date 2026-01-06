Imoco Conegliano vs LKS Lodz EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 3 de la Champions League de Vóley?

Imoco Conegliano vs LKS Lodz EN VIVO: se enfrentan este miércoles 7 de enero por la fecha 3 de la fase de grupos de la Champions League de Vóley Femenina 2025-2026. El encuentro se disputará en el ŁÓDŹ Sport Arena (Polonia), desde las 12:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por el canal de YouTube de European Volleyball. También podrás seguir el minuto a minuto del cotejo por RPP.pe.
Imoco Conegliano vs LKS Lodz: ¿cómo llegan a la fecha 3 de la Champions League de Vóley Femenina 2025-2026?
Imoco Conegliano llega al partido luego de ganar sus dos encuentros. LKS Lodz, en tanto, llega tras perder sus dos cotejos.
¿Cuándo y dónde juegan Imoco Conegliano vs LKS Lodz EN VIVO por la Champions League Femenina de Vóley 2026?
El partido entre Imoco Conegliano vs LKS Lodz se disputará este miércoles 7 de enero en el ŁÓDŹ Sport Arena (Polonia). El recinto tiene capacidad para 13 806 espectadores.
¿A qué hora juegan Imoco Conegliano vs LKS Lodz en vivo por la Champions League Femenina de vóley 2026?
- En Perú, el partido Imoco Conegliano vs LKS Lodz comienza a las 12:00 p.m.
- En Polonia, el partido Imoco Conegliano vs LKS Lodz comienza a las 6:00 p.m.
- En Italia, el partido Imoco Conegliano vs LKS Lodz comienza a las 6:00 p.m.
- En Ecuador, el partido Imoco Conegliano vs LKS Lodz comienza a las 12:00 p.m.
- En Colombia, el partido Imoco Conegliano vs LKS Lodz comienza a las 12:00 p.m.
- En Bolivia, el partido Imoco Conegliano vs LKS Lodz comienza a la 1:00 p.m.
- En Venezuela, el partido Imoco Conegliano vs LKS Lodz comienza a la 1:00 p.m.
- En Chile, el partido Imoco Conegliano vs LKS Lodz comienza a las 2:00 p.m.
- En Brasil, el partido Imoco Conegliano vs LKS Lodz comienza a las 2:00 p.m.
- En Argentina, el partido Imoco Conegliano vs LKS Lodz comienza a las 2:00 p.m.
- En Paraguay, el partido Imoco Conegliano vs LKS Lodz comienza a las 2:00 p.m.
- En Uruguay, el partido Imoco Conegliano vs LKS Lodz comienza a las 2:00 p.m.
¿Dónde ver el partido entre Conegliano vs LKS Lodz por la Champions League Femenina de vóley 2026 en vivo?
El partido entre Conegliano vs LKS Lodz se podrá ver EN VIVO por el canal de YouTube de European Volleyball. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.