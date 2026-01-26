Alzó la copa: Maguilaura Frías se consagró campeona de la Copa de la Reina con el Cajasol Andalucía

Una peruana hace historia en España. Maguilaura Frías se consagró campeona de la Copa de la Reina con el Cajasol Andalucía tras vencer 3-0 al Heidelberg Volksvagen (25-22, 25-17 y 25-20).

El partido empezó con un Cajasol dispuesto a superar a su rival. De heho, se pudo 7-1 rapidamente. Pero Heidelberg logró igual y llevar la pariedad hasta el punto 20. Sin embargo, Jada Burse y Maguilaura Frías se hicieron presentes para darle el primer set a su equipo por 25-22.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

La segunda manga empezó de la misma manera. Cajasol dominó en el arranque y las colegialas se pusieron a uno. Pero tres puntos consecutivos de Kennedi Evans llevaron a las campeonas al punto 20. Así, se les hizo más facil ganar el juego por 25-17.

Ya en el último set, Heidelberg se puso adelante en el marcador. Sin embargo, Cajasol le dio vuelta al marcador y mantuvo la diferencia, llevándose el set por 25-20.

De esta manera, Cajasol Andalucía ha levantado su primera Copa de la Reina en la historia, y lo ha hecho de forma épica al disputar este torneo como sexto clasificado de la Liga Iberdrola y tras haber eliminado al vigente campeón, el Avarca de Menorca.