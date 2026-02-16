Fernanda Tomé ya piensa en el Sudamericano de Clubes de Vóley: "Ante Alianza Lima será un partido difícil, pero es un rival que ya conocemos"

Ya piensa en el torneo internacional. Fernanda Tomé, jugadora de San Martín, reveló que esta semana el foco de la institución estará en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026.

En conversación con los medios de comunicación tras la victoria 3-1 ante Atenea, dijo que el rival más complicado será Alianza Lima, pero tiene la confianza de superarlo porque ya lo conocen.

"Esta semana el foco total es el Sudamericano. Desde el lunes (hoy) vamos a prepararnos de la mejor manera. Ante Alianza Lima será un partido muy difícil, pero es un rival que ya conocemos", indicó la atacante en conversación con los medios.

En tanto, aseguró que San Martín cuenta con un equipo amplio, con jugadoras que pueden desempeñarse en varias posiciones, por lo que espera sacar buenos resultados.

"Tuvimos muchas dificultades, pero contamos con un equipo amplio. Hay jugadoras que pueden desempeñarse en varias posiciones y eso marca la diferencia”, finalizó.

Calendario del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026



Miércoles 18 de febrero

2:45 p.m. | Osasco vs. Olympic (Grupo B)

5:00 p.m. | Alianza Lima vs. Banco República (Grupo A)

7:30 p.m. | Regatas Lima vs Club UVIV (Grupo C)





Jueves 19 de febrero

2:45 p.m. | SESI vs Club UVIV (C)

5:00 p.m. | Alianza Lima vs San Martín (A)

7:30 p.m. | Osasco vs Boston College (B)





Viernes 20 de febrero

2:45 p.m. | Olympic vs Boston College (B)

5:00 p.m. | SESI vs Regatas Lima (C)

7:30 p.m. | San Martín vs Banco República (A)