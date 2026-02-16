Miss Universo 2025, Fátima Bosch, rompe su silencio tras desmayo durante desfile en Ecuador

La reina de belleza explicó qué ocurrió el domingo, cuando sufrió una caída durante un desfile en Ambato. Pese al incidente, continúa con su agenda oficial en Ecuador.

La visita de Fátima Bosch a Ecuador generó preocupación entre sus seguidores. La actual Miss Universo sufrió un desmayo el último domingo mientras participaba en el tradicional Desfile de la Fiesta de la Fruta y de las Flores, en Ambato, provincia de Tungurahua.

La modelo mexicana recorría la ciudad sobre un carro alegórico, saludando al público, cuando perdió el equilibrio y cayó sobre la plataforma de la estructura. Un día después del incidente, la reina de belleza rompió su silencio.

El mensaje de Fátima Bosch tras el incidente

A través de una historia en Instagram publicada el lunes 16 de febrero, Fátima explicó lo sucedido. “Agradezco profundamente las muestras de preocupación y cariño recibidas en Ecuador y a través de mis redes sociales”, escribió.

Luego aclaró que el episodio se debió al cansancio: “El desvanecimiento que presenté fue un episodio momentáneo derivado del agotamiento. Me encuentro bien y continúo con las actividades de la agenda programada con responsabilidad”.

Fátima Bosch continúa con su agenda en Ecuador

Tal como indicó, Fátima siguió con sus actividades en Ecuador. En publicaciones compartidas por la cuenta oficial de Miss Universo se la ve saludando a decenas de personas que la esperaban a las afueras de un local donde ofreció una charla.

“Cuando la conexión es real, va más allá de los aplausos; se convierte en un vínculo. Esto es lo que realmente está pasando: conexión real. Emoción real. Impacto real. El efecto Fátima”, se lee en la publicación.

¿Qué pasó durante el desfile en Ambato?

El domingo 15 de febrero, desde tempranas horas, Fátima participó en el Desfile de la Fiesta de la Fruta y de las Flores, considerado el evento central del Carnaval en Ambato y una de las celebraciones culturales más importantes del país.

En esta ocasión, deslumbró con un vestido verde salvia de acabado satinado, con escote de hombros caídos y falda de corte sirena. La corona dorada y su cabello ondulado completaban el look.

Todo marchaba bien, hasta que, mientras saludaba al público desde lo alto del carro alegórico, perdió el equilibrio y cayó. De inmediato, una persona de su equipo subió a auxiliarla. El desfile continuó, pero el momento ya había sido captado por cámaras y celulares.

