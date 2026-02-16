Con optimista mensaje: Alianza Lima 'calienta' su debut en el Sudamericano de Clubes de Vóley

A través de sus redes sociales, Alianza Lima se pronunció a pocos días de su estreno en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. Con un optimista mensaje, el bicampeón peruano quedó listo para la competencia que se disputará en Lima.

"Seguimos entregado el corazón en cada partido, en cada set y en cada punto. ¡Listas para nuestro siguiente desafío!", dice Alianza en una publicación que no pasó por alto los hinchas victorianos.

"Siempre listas para todo tipo de desafíos. Vamos por más triunfos" y "Buena, chicas, así, rumbo al tricampeonato Arriba Alianza", fueron los mensajes de los cibernautas.

El equipo dirigido por Facundo Morando integra el Grupo A y debutará contra Banco República de Uruguay. La cita será este miércoles a partir de las 5 de la tarde (hora peruana).

El Sudamericano de Clubes se realizará en el Polideportivo Lucha Fuentes del 18 al 22 de febrero.

Calendario del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Miércoles 18 de febrero

2:45 p.m. | Osasco vs. Olympic (Grupo B)

5:00 p.m. | Alianza Lima vs. Banco República (Grupo A)

7:30 p.m. | Regatas Lima vs Club UVIV (Grupo C)





Jueves 19 de febrero

2:45 p.m. | SESI vs Club UVIV (C)

5:00 p.m. | Alianza Lima vs San Martín (A)

7:30 p.m. | Osasco vs Boston College (B)





Viernes 20 de febrero

2:45 p.m. | Olympic vs Boston College (B)

5:00 p.m. | SESI vs Regatas Lima (C)

7:30 p.m. | San Martín vs Banco República (A)