Guillermo Viscarra y su lucha por volver al arco de Alianza Lima: "Es muy feo estar afuera"

Guillermo Viscarra sufrió un desgarro en el duelo de ida ante 2 de Mayo por Copa Libertadores. | Fuente: Alianza Lima
Rosario Salazar Neyra

por Rosario Salazar Neyra

·

​El guardameta de Alianza Lima confesó la frustración que siente al no poder ayudar al equipo desde el campo.

Mientras el plantel de Alianza Lima ultima detalles para recibir a Sport Boys, Guillermo Viscarra libra su propia batalla para regresar al arco blanquiazul. El portero dijo que está haciendo todo lo posible para volver lo más pronto, acelerando terapias y trabajando duro para ayudar al equipo.


El portero de Alianza Lima admitió su impotencia al ver los partidos desde la tribuna. "Es muy feo estar afuera y por eso estoy haciendo todo, tratando de ser lo más profesional posible con mi recuperación. Doble turno, cámara hiperbárica, trabajando todo el día con la gente del club. La verdad hay que agradecerle al cuerpo médico que está todo el tiempo pendiente. Y bueno, esperemos que los tiempos se puedan acortar", dijo.

El arquero ve bien al equipo y confía que sacará los tres puntos el viernes cuando enfrente a Sport Boys: "Como te digo, uno siempre quiere estar para ayudar al equipo. Pero bueno, el equipo sin duda el viernes va a hacer un gran partido y Dios quiera podamos volver a la victoria. Estamos motivados para volver a conseguir tres puntos dentro de casa".

El número 1 del arco blanquiazul sufrió un desgarro de segundo grado en el recto femoral derecho en el partido ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Sport Boys en vivo por el Torneo Apertura 2026?

El partido entre Alianza Lima vs Sport Boys se disputará este viernes 20 de febrero en el Estadio de Matute a las 8 p.m.. El recinto tiene capacidad para 33 938 espectadores.

Alianza Lima Guillermo Vizcarra Liga 1

