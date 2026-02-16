Últimas Noticias
César Vallejo, Sporting Cristal y Sport Boys interesados en ingresar a la Liga Peruana de Vóley

Sporting Cristal y César Vallejo ya estuvieron en la Liga Peruana de Vóley.
Sporting Cristal y César Vallejo ya estuvieron en la Liga Peruana de Vóley. | Fuente: X | Fotógrafo: Andina
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Gino Vegas, presidente de la FPV, confirmó que los tres clubes peruanos están interesados por la Liga Peruana de Vóley.

Más clubes se quieren sumar a la fiesta. Gino Vegas, presidente de la Federación Peruana de Vóley (FPV), aseguró que tres instituciones deportistas importantes del país están interesadas en participar en la Liga Peruana de Vóley.

En conversación con Ataque cruzado, el directivo indicó que César Vallejo, Sporting Cristal y Sport Boys han entablado conversaciones para ingresar al vóley profesional.

  

¿Qué clubes peruanos están interesados en la Liga Peruana de Vóley?

Al ser consultado sobre la situación de los tres equipos, dijo que César Vallejo es el primero en mostrar su interés.

"La Universidad César Vallejo, al año siguiente que se retiró, me dijo: "Volvemos" Le dije: ’Ok, perfecto, pero tienes que empezar de abajo’. Estoy al tanto de que Vallejo quiere volver, lo cual ojalá sea una realidad", indicó Vegas.

Luego, mencionó la situación de Sporting Cristal y Sport Boys. "Hay dos clubes más que quieren entrar al vóley: uno es Sporting Cristal; el otro es Sport Boys. Me lo dijeron hace muchos años y me lo han vuelto a decir", complementó.

Como se recuerda, César Vallejo y Sporting Cristal ya participaron en la Liga Peruana de Vóley. El cuadro Poeta se consagró campeón en la temporada 2012-2013. El equipo Celeste jugó solo una final (2013-2014).

Liga Peruana de Vóley Gino Vegas Sporting Cristal César Vallejo Sport Boys

