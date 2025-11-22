Regatas vs San Martín EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley?

Regatas vs San Martín EN VIVO: se enfrentan este domingo 23 de noviembre por la fecha 5 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2025. El encuentro se disputará en el Coliseo Miguel Grau, ubicado en la región Callao, desde las 5:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por Latina (2 y 702 HD, app y página web). También podrás seguir las incidencias por RPP.pe.
Regatas vs San Martín: ¿cómo llegan a la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26?
Regatas llega al cotejo luego de vencer 3-0 a Deportivo Soan. San Martín, en tanto, llega al partido derrotar 3-2 a Universitario.
¿Cuándo y dónde juegan Regatas vs San Martín en vivo por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26?
El partido Regatas vs San Martín se disputará el domingo 23 de noviembre en el Coliseo Miguel Grau, ubicado en la región Callao. El recinto tiene capacidad para recibir a 2700 espectadores, aproximadamente.
¿A qué hora juegan Regatas vs San Martín en vivo por la Liga Peruana de Vóley 2025-26?
- En Perú, el partido entre Regatas vs San Martín comienza a las 5:00 p.m.
- En Colombia, el partido Regatas vs San Martín comienza a las 5:00 p.m.
- En Ecuador, el partido Regatas vs San Martín comienza a las 5:00 p.m.
- En Bolivia, el partido Regatas vs San Martín comienza a las 6:00 p.m.
- En Venezuela, el partido Regatas vs San Martín comienza a las 6:00 p.m.
- En Argentina, el partido Regatas vs San Martín comienza a las 7:00 p.m.
- En Brasil, el partido Regatas vs San Martín comienza a las 7:00 p.m.
- En Uruguay, el partido Regatas vs San Martín comienza a las 7:00 p.m.
- En Chile, el partido Regatas vs San Martín comienza a las 7:00 p.m.
- En Paraguay, el partido Regatas vs San Martín comienza a las 7:00 p.m.
- En México (CDMX), el partido Regatas vs San Martín comienza a las 4:00 p.m.
- En Estados Unidos (Washington), el partido Regatas vs San Martín comienza a las 5:00 p.m.
¿Dónde ver el Regatas vs San Martín en vivo por TV y streaming?
El partido Regatas vs San Martín se podrá ver EN VIVO por TV en señal abierta a través de Latina (Canal 2). Vía streaming se puede ver la web y app de Latina. Todos los detalles los encontrarás en la página web de RPP.pe
Regatas vs San Martín: precios de entradas
Los precios de las entradas para el Regatas vs San Martín, disponibles en la plataforma Joinnus, son los siguientes:
- General: 20 soles
- Preferente Norte y Sur: 25 soles
- Preferente Oriente: 35 soles
- Preferente Occidente: 45 soles