Regatas vs San Martín EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley?

Regatas vs San Martín EN VIVO: sigue la transmisión del encuentro por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley.

Regatas vs San Martín EN VIVO: se enfrentan este domingo 23 de noviembre por la fecha 5 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2025. El encuentro se disputará en el Coliseo Miguel Grau, ubicado en la región Callao, desde las 5:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por Latina (2 y 702 HD, app y página web). También podrás seguir las incidencias por RPP.pe.

Regatas vs San Martín: ¿cómo llegan a la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26?



Regatas llega al cotejo luego de vencer 3-0 a Deportivo Soan. San Martín, en tanto, llega al partido derrotar 3-2 a Universitario.

¿Cuándo y dónde juegan Regatas vs San Martín en vivo por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26?



El partido Regatas vs San Martín se disputará el domingo 23 de noviembre en el Coliseo Miguel Grau, ubicado en la región Callao. El recinto tiene capacidad para recibir a 2700 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Regatas vs San Martín en vivo por la Liga Peruana de Vóley 2025-26?



En Perú , el partido entre Regatas vs San Martín comienza a las 5:00 p.m.

, el partido entre Regatas vs San Martín comienza a las 5:00 p.m. En Colombia, el partido Regatas vs San Martín comienza a las 5:00 p.m.

En Ecuador, el partido Regatas vs San Martín comienza a las 5:00 p.m.

En Bolivia, el partido Regatas vs San Martín comienza a las 6:00 p.m.

En Venezuela, el partido Regatas vs San Martín comienza a las 6:00 p.m.



En Argentina, el partido Regatas vs San Martín comienza a las 7:00 p.m.

En Brasil, el partido Regatas vs San Martín comienza a las 7:00 p.m.

En Uruguay, el partido Regatas vs San Martín comienza a las 7:00 p.m.

En Chile, el partido Regatas vs San Martín comienza a las 7:00 p.m.

En Paraguay, el partido Regatas vs San Martín comienza a las 7:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Regatas vs San Martín comienza a las 4:00 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Regatas vs San Martín comienza a las 5:00 p.m.

¿Dónde ver el Regatas vs San Martín en vivo por TV y streaming?



El partido Regatas vs San Martín se podrá ver EN VIVO por TV en señal abierta a través de Latina (Canal 2). Vía streaming se puede ver la web y app de Latina. Todos los detalles los encontrarás en la página web de RPP.pe

Regatas vs San Martín: precios de entradas



Los precios de las entradas para el Regatas vs San Martín, disponibles en la plataforma Joinnus, son los siguientes:

General: 20 soles

Preferente Norte y Sur: 25 soles

Preferente Oriente: 35 soles

Preferente Occidente: 45 soles