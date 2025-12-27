Últimas Noticias
Universitario ganó en mesa: FPV declaró fundado reclamo y le dio el triunfo ante Alianza Lima

Universitario en la Liga Peruana de Vóley.
Universitario en la Liga Peruana de Vóley. | Fuente: Universitario
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Se determinó que la alineación de 4 jugadoras extranjeras es una infracción grave por parte de Alianza Lima, que tiene la opción de apelar por ser un fallo en primera instancia.

El Comité de Apelaciones de la Federación Peruana de Vóley (FPV) declaró fundado el reclamo de Universitario de Deportes debido a la alineación indebida por parte de Alianza Lima en el último clásico en el Polideportivo de Villa El Salvador.

En el compromiso, el entrenador íntimo Facundo Morando alineó en el campo a 4 jugadoras extranjeras, cuando la normativa permite un máximo de 3. Ese duelo correspondió a la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley.

Según señala la resolución "se declaró fundado el reclamo interpuesto por Universitario de Deportes tras determinarse que la alineación de cuatro jugadoras extranjeras por parte de Alianza Lima constituye una infracción grave a las Bases del Campeonato y al Reglamento de la FPV".

De esta manera, se modificará el resultado y otorgar la victoria a Universitario con un marcador oficial por 3-0 (25-0, 25-0 y 25-0).

"Notificar la presente resolución a ambos clubes y a la Dirección de Competencias de la FPV para su cumplimiento indebida", agregó.

Hay que indicar, que es un fallo en primera instancia por lo cual Alianza Lima tiene la posibilidad de apelar en 72 horas. Tras ello, se informará la resolución final.


Alianza Lima Universitario de Deportes Liga Peruana de Vóley

