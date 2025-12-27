Universitario ganó en mesa: FPV declaró fundado reclamo y le dio el triunfo ante Alianza Lima

El Comité de Apelaciones de la Federación Peruana de Vóley (FPV) declaró fundado el reclamo de Universitario de Deportes debido a la alineación indebida por parte de Alianza Lima en el último clásico en el Polideportivo de Villa El Salvador.

En el compromiso, el entrenador íntimo Facundo Morando alineó en el campo a 4 jugadoras extranjeras, cuando la normativa permite un máximo de 3. Ese duelo correspondió a la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley.

Según señala la resolución "se declaró fundado el reclamo interpuesto por Universitario de Deportes tras determinarse que la alineación de cuatro jugadoras extranjeras por parte de Alianza Lima constituye una infracción grave a las Bases del Campeonato y al Reglamento de la FPV".

De esta manera, se modificará el resultado y otorgar la victoria a Universitario con un marcador oficial por 3-0 (25-0, 25-0 y 25-0).

"Notificar la presente resolución a ambos clubes y a la Dirección de Competencias de la FPV para su cumplimiento indebida", agregó.

Hay que indicar, que es un fallo en primera instancia por lo cual Alianza Lima tiene la posibilidad de apelar en 72 horas. Tras ello, se informará la resolución final.