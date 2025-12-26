Fernanda Tomé lanzó advertencia a Alianza Lima antes del partido por Liga Peruana de Vóley

La figura de la San Martín calienta el compromiso por la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley.

Alianza Lima y Universidad San Martín protagonizarán el partido más importante de la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. El equipo blanquiazul parte como favorito tras su buen presente en el campeonato.

En la antesala del compromiso, la brasileña Fernanda Tomé destacó el poderío del actual bicampeón del certamen, pero cree que las 'santas' darán pelea en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

“Sabemos que tenemos un partido difícil, pero tenemos esta semana para trabajar y no vamos a descansar. Sabemos que tenemos mucho por evolucionar, pero estamos trabajando y creo que va a ser un bello partido", señaló Tomé.

"Estamos trabajando y creo que todo lo que estamos haciendo, el trabajo táctico, físico, todo. Siempre hay que mejorar todo, por eso hoy entrenamos todos los días. Entrenamos todos los días y vamos a trabajar esta semana para hacer un buen partido el sábado”, agregó la voleibolista en La cátedra deportes.

Alianza Lima vs. San Martín: así llegan a la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025

Alianza Lima derrotó por 3-0 a Universitario en la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley, aunque el partido todavía no ha sido resuelto por la FPV tras un reclamo de la 'U'. Por su lado, San Martín llega a la contienda tras vencer 3-0 a Deportivo Soan.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs. San Martín EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley 2025?

El partido Alianza Lima vs. San Martín se disputará el sábado 27 de diciembre en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, en el distrito de Villa El Salvador (Lima). El recinto tiene capacidad para recibir, aproximadamente, a 6 000 espectadores.