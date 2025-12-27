Universitario vs Regatas en vivo: se enfrentan por la fecha 10 de Liga Peruana de Vóley 2025

Universitario vs Regatas chocarán este fin de semana en un duelo que genera gran expectativa por la Liga Peruana de Vóley 2025.

Fin de semana de partidazos. Este sábado y domingo, 27 y 28 de diciembre, se llevará a cabo la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26.

Universitario vs Regatas: así llegan a la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025

Universitario perdió 3-0 con Alianza Lima en la fecha 9, pero el partido todavía no ha sido resuelto por la FPV tras un reclamo de la 'U'. Por su lado, Regatas llega a la contienda tras caer 3-1 ante Circolo Sportivo Italiano.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Regatas en vivo por la Liga Peruana de Vóley 2025?

El partido Universitario vs. Regatas Lima se disputará el domingo 28 de diciembre en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, en el distrito de Villa El Salvador (Lima). El recinto tiene capacidad para recibir a 6 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Universitario vs Regatas en vivo por la Liga Peruana de Vóley 2025?

En Perú , el partido Universitario vs. Regatas Lima comienza a las 5:00 p.m.

En Colombia, el partido Universitario vs. Regatas Lima comienza a las 5:00 p.m.

En Ecuador, el partido Universitario vs. Regatas Lima comienza a las 5:00 p.m.

En Bolivia, el partido Universitario vs. Regatas Lima comienza a las 6:00 p.m.

En Venezuela, el partido Universitario vs. Regatas Lima comienza a las 6:00 p.m.

En Brasil, el partido Universitario vs. Regatas Lima comienza a las 7:00 p.m.

En Argentina, el partido Universitario vs. Regatas Lima comienza a las 7:00 p.m.

En Uruguay, el partido Universitario vs. Regatas Lima comienza a las 7:00 p.m.

En Chile, el partido Universitario vs. Regatas Lima comienza a las 7:00 p.m.

En Paraguay, el partido Universitario vs. Regatas Lima comienza a las 7:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Universitario vs. Regatas Lima comienza a las 5:00 p.m.

¿Qué canal TV transmite el Universitario vs Regatas en vivo por TV?

El partido Universitario vs. Regatas Lima se podrá ver EN VIVO por TV en señal abierta a través de Latina (Canal 2). Vía streaming se puede ver la web y app de Latina. Todos los detalles los encontrarás en la página web de RPP.pe

Universitario vs Regatas: precios de entradas

Los precios de las entradas para el Universitario vs. Regatas Lima, disponibles en la plataforma Joinnus, son los siguientes:

General - Primera etapa: 20 soles

Preferente Norte y Sur - Primera etapa: 25 soles

Preferente Oriente - Primera etapa: 35 soles

Preferente Occidente - Primera etapa: 45 soles

Universitario vs Regatas: historial de resultados en 2025