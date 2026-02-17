Últimas Noticias
Inter de Milan vs Bodo Glimt EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la ida de los playoffs de la Champions League?

Inter de Milan vs Bodo Glimt EN VIVO | Guía de TV Champions League
Inter de Milan vs Bodo Glimt EN VIVO | Guía de TV Champions League | Fuente: RPP | Fotógrafo: RPP
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Inter de Milan vs Bodo Glimt EN VIVO: sigue la transmisión del partido de ida de los playoffs de la Champions League.

Bodo/Glimt vs Inter EN VIVO: se enfrentan este miércoles 18 de febrero por el encuentro de ida de los playoffs de la Champions League. El encuentro se disputará en el Aspmyra Stadion de la ciudad de Bodo (Noruega), desde las 3:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ESPN y Disney+. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Bodo Glimt vs Inter Milan: ¿Cómo llegan a la ida de playoffs de Champions League 2026?

Bodo Glimt llega al partido con buena racha. De sus últimos cinco partidos, ganó cuatro, dos de ellos por Champions League. Inter viene con el mismo ritmo. Ganó sus últimos cinco partidos. Una de ellas por Liga de Campeones.

¿Cuándo y dónde juegan Bodo Glimt vs Inter Milan en vivo por la ida de playoffs de Champions League 2026?

El partido entre Bodo GLimt vs Inter de Milan se disputará este miércoles 18 de febrero en el Aspmyra Stadion de la ciudad de Bodo (Noruega). El recinto tiene capacidad para 8270 espectadores.

 ¿A qué hora juegan Bodo Glimt vs Inter Milan en vivo por la ida de playoffs de Champions League 2026?

  • En Perú, el partido Bodo Gimt vs Inter de Milan comienza a las 3:00 p.m. 
  • En Noruega, el partido Bodo Gimt vs Inter de Milan comienza a las 9:00 p.m. 
  • En Italia, el partido Bodo Gimt vs Inter de Milan comienza a las 9:00 p.m. 
  • En Colombia, el partido Bodo Gimt vs Inter de Milan comienza a las 3:00 p.m. 
  • En Ecuador, el partido Bodo Gimt vs Inter de Milan comienza a las 3:00 p.m. 
  • En Venezuela, el partido Bodo Gimt vs Inter de Milan comienza a las 4:00 p.m. 
  • En Bolivia, el partido Bodo Gimt vs Inter de Milan comienza a las 4:00 p.m. 
  • En Chile, el partido Bodo Gimt vs Inter de Milan comienza a las 5:00 p.m. 
  • En Paraguay, el partido Bodo Gimt vs Inter de Milan comienza a las 5:00 p.m. 
  • En Uruguay, el partido Bodo Gimt vs Inter de Milan comienza a las 5:00 p.m. 
  • En Argentina, el partido Bodo Gimt vs Inter de Milan comienza a las 5:00 p.m. 
  • En Brasil, el partido Bodo Gimt vs Inter de Milan comienza a las 5:00 p.m. 

¿Dónde ver el Bodo Glimt vs Inter Milan en vivo?

El partido entre Bodo/Glimt vs Inter de Milan será transmitido EN VIVO por TV a través de ESPN, Fox Sports, Fox One, TUDN y Movistar Liga de Campeones. Vía streaming, se podrá ver por Disney+. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.


Bodo Glimt vs Inter Milan: alineaciones posibles

Bodo Glimt: Haikin; Sjovold, Bjoutuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Huage y Hohg.

Inter de Milan: Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Henrique, Barella, Sucic, Mirhtaryan, Dimarco; Martínez y Thuram.

