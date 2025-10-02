Si tengo S/100 soles ahorrados en mi AFP, ¿Cuánto ganaría si los invierto en factoring?

Ya puedes rentabilizar el dinero de tu AFP invirtiendo desde S/100 en factoring con Prestamype, una opción a corto plazo y de bajo riesgo que te ofrece el respaldo de un título valor registrado en CAVALI.

La nueva ley que permite el octavo retiro de AFP ya fue promulgada por el gobierno peruano, gracias a ella, todos los afiliados pueden solicitar hasta S/21 400 (4 UIT) de sus fondos, monto que será pagado hasta en 4 armadas. Si estás pensando en hacer crecer ese dinero, una de las mejores formas de lograrlo es invertir en factoring con Prestamype, una opción a corto plazo, con buena rentabilidad y que te permite empezar con pocas cantidades: desde tan solo S/100.

¿Qué es la inversión en factoring?

El factoring consiste en el adelanto de facturas por parte de empresas que venden a crédito, así pueden obtener el dinero al instante y evitan la espera de 30, 60 o 90 días para que sus clientes les paguen. Este adelanto proviene de inversionistas que buscan hacer crecer su dinero y que adquieren una parte o el total de las facturas a cambio de recibir un retorno.

Si inviertes en factoring… ¿Quién es el responsable de pagarte? El cliente de la empresa que solicita el servicio de factoring es el encargado de pagar la factura más los intereses respectivos a los inversionistas. Estos clientes son medianas y grandes empresas peruanas de distintos sectores económicos como Jockey Plaza, Engie, Los Portales, Cencosud, Honda, entre otros.

Al financiar facturas por cobrar emitidas a grandes empresas generas un adelanto de liquidez para las PYMEs. De esta manera, las ayudas financieramente a la vez que ganas dinero en el proceso. Sin duda, una gran alternativa para hacer crecer los ahorros de tu AFP. Conoce cuánto ganarías invirtiendo desde S/100 AQUÍ.

Beneficios de invertir en factoring

A diferencia de otras opciones de inversión, el factoring te ofrece la posibilidad de empezar con pocas cantidades de dinero: desde S/100 y con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI. Además, Prestamype te brinda seguridad y confianza: con más de 8 años de operaciones en el mercado, ya cuenta con más de 8 000 inversionistas activos que han invertido más de S/1 600 millones y ha generado ganancias superiores a los S/210 millones.

Estos son los principales beneficios de invertir en factoring:

Poco capital de inversión : Se puede comenzar a invertir con tan solo $25 o S/ 100.

: Se puede comenzar a invertir Rentabilidad atractiva : Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad de hasta 22% anual.

: Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad de hasta 22% anual. Plazos de pago : Los plazos de pago invirtiendo en factoring con Prestamype van desde los 15 hasta los 180 días.

: Los plazos de pago invirtiendo en factoring con Prestamype van desde los 15 hasta los 180 días. Diversificación : Al invertir en factoring podrás rentabilizar tu dinero en empresas reconocidas del Perú de distintos sectores económicos, así podrás reducir el riesgo de tu portafolio.

: Al invertir en factoring podrás rentabilizar tu dinero en empresas reconocidas del Perú de distintos sectores económicos, así podrás reducir el riesgo de tu portafolio. Riesgo : Este tipo de inversión cuenta con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI.

: Este tipo de inversión cuenta con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI. Trayectoria: Prestamype es una empresa participante de CAVALI (Registro Central de Valores y Liquidaciones) e inscrita en el “Registro de empresas de factoring no comprendidas en el ámbito de la Ley General” (Oficio SBS N°19585-2020).

Regístrate y haz crecer el dinero de tu AFP

Aprovecha este nuevo retiro y rentabiliza el dinero de tu AFP de forma inteligente y segura. Regístrate en la plataforma de Prestamype y empieza a generar nuevos ingresos siguiendo estos tres simples pasos:

Registro: Regístrate AQUÍ y sube los documentos requeridos para la activación de tu perfil. ¡Es 100% online! Oportunidades: Revisa en línea las facturas disponibles e invierte en las de tu preferencia. El monto mínimo es de S/100 o $25. Retorno: Recibe el capital más la ganancia de tu inversión ¡Retira tu dinero o vuelve a invertir!

Así de fácil puedes convertir S/100 de tu AFP en más dinero para lo que necesites. Empieza a invertir en factoring y saca provecho de este nuevo retiro. Regístrate en la web oficial de Prestamype AQUÍ.