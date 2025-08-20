Si tengo S/ 50 mil soles guardados, ¿en qué puedo invertirlos?

Ya puedes hacer crecer tus ahorros con Prestamype, que te ofrece la posibilidad de rentabilizar tu dinero con un inmueble inscrito a tu nombre en la SUNARP. Conoce más sobre la inversión en préstamos con garantía hipotecaria, una gran opción con retornos atractivos, bajo riesgo y muchos beneficios.

Si tienes dinero guardado que se está empolvando en una cuenta de ahorros con muy poco rendimiento o, peor aún, si lo tienes olvidado bajo el colchón, este es el momento para empezar a ser más estratégico y hacerlo crecer. Prestamype te trae una opción muy rentable y de bajo riesgo para rentabilizar tus ahorros: la inversión en préstamos con garantía hipotecaria, la cual te permite empezar con montos desde S/18 000, te ofrece plazos desde 1 hasta 6 años y lo mejor de todo es que cuenta con el respaldo de un inmueble registrado a tu nombre.

La inversión en préstamos con garantía hipotecaria consiste en prestar dinero a empresarios que necesitan capital para impulsar sus negocios y que ofrecen un inmueble en garantía (casa, departamento, local o terreno) para brindarte mayor seguridad. A cambio de la inversión, recibirás pagos periódicos (mensuales) que incluyen tanto el capital invertido como los intereses ganados.

Beneficios de invertir en préstamos con Prestamype

Invertir en préstamos es una opción rentable y accesible para hacer crecer tu dinero. Prestamype, una de las Fintech más importantes del país, te ofrece seguridad, confianza, procesos sencillos y grandes beneficios:

Retornos atractivos : Los préstamos con garantía hipotecaria ofrecen retornos superiores en comparación con opciones de inversión tradicionales. Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad anual de hasta el 34% .

Bajo riesgo : Este tipo de inversión cuenta con el respaldo de una garantía hipotecaria inscrita en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) a nombre del inversionista. Además, Prestamype realiza una evaluación de cada solicitud.

Diversificación : Al invertir en préstamos con garantía hipotecaria podrás elegir el perfil y la garantía en la ubicación que más te agrade.

: Al invertir en préstamos con garantía hipotecaria podrás elegir el perfil y la garantía en la ubicación que más te agrade. Experiencia: Con 8 años de operaciones en el mercado, Prestamype ya cuenta con más de 8 000 inversionistas activos que han invertido más de S/1 600 millones y ha generado ganancias superiores a los S/210 millones.

¿Estás listo para invertir tu dinero y hacerlo crecer? Rentabiliza tus ahorros con un inmueble inscrito a tu nombre, empieza AQUÍ.

Agenda una reunión gratuita y comienza a invertir

Invertir en préstamos con garantía hipotecaria es una opción de bajo riesgo con grandes beneficios. Para empezar a rentabilizar tu dinero, agenda una reunión gratuita en la web de Prestamype y sigue estos pasos:

Llena tus datos, agenda la reunión con un ejecutivo AQUÍ y confirma tu interés en invertir. Este es un paso necesario para comenzar a recibir opciones de inversión. Recibirás oportunidades en tu correo y podrás elegir el préstamo en el cual quieres invertir. Una vez firmado el contrato de préstamo en notaría, el empresario pagará mensualmente las cuotas a tu cuenta bancaria hasta el reembolso del préstamo.

Con Prestamype puedes empezar a incrementar tu dinero invirtiendo en préstamos de forma rápida, fácil y con la garantía de un inmueble registrado a tu nombre. Agenda una reunión hoy mismo y empieza a generar nuevos ingresos.